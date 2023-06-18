Російський Сбєрбанк оголосив про закриття угоди з продажу дочірньої компанії в Австрії Sber Vermоgensverwaltungs AG in Abwicklung (раніше Sberbank Europe AG) австрійській компанії, яку контролює Штефан Зочлінг. Сума угоди не розкривається, пише російський «Коммерсант».
Сбєрбанк продав дочірній банк в Австрії
Що відомо
«Продаж нашої європейської доньки Sberbank Europe AG іноземному інвестору зумовлений поточною ситуацією у світі. Ми задоволені досягнутими умовами угоди. Сбєр концентрується на розвитку фінансових послуг у росії, де у нас 106 млн лояльних клієнтів, і в перспективних для нас дружніх країнах», — прокоментував угоду перший заступник голови Сбєрбанку Олександр Вєдяхін.
Раніше австрійська газета Der Standard з посиланням на джерела повідомляла, що актив можуть викупити колишні менеджери банківської групи, зокрема, колишній гендиректор Герхард Ранда і ексголова наглядової ради банківської групи Зігфрід Вольф. Активи австрійської «дочки» російського Сбєрбанку оцінювалися у 200−300 млн євро.
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Ця угода стала завершенням виходу Сбєрбанку з європейського банківського ринку.
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