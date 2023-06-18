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18 червня 2023, 9:10 Читать на русском

Сбєрбанк продав дочірній банк в Австрії

Російський Сбєрбанк оголосив про закриття угоди з продажу дочірньої компанії в Австрії Sber Vermоgensverwaltungs AG in Abwicklung (раніше Sberbank Europe AG) австрійській компанії, яку контролює Штефан Зочлінг. Сума угоди не розкривається, пише російський «Коммерсант».

Російський Сбєрбанк оголосив про закриття угоди з продажу дочірньої компанії в Австрії Sber Vermоgensverwaltungs AG in Abwicklung (раніше Sberbank Europe AG) австрійській компанії, яку контролює Штефан Зочлінг.
Фото: reuters

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Що відомо

«Продаж нашої європейської доньки Sberbank Europe AG іноземному інвестору зумовлений поточною ситуацією у світі. Ми задоволені досягнутими умовами угоди. Сбєр концентрується на розвитку фінансових послуг у росії, де у нас 106 млн лояльних клієнтів, і в перспективних для нас дружніх країнах», — прокоментував угоду перший заступник голови Сбєрбанку Олександр Вєдяхін.

Раніше австрійська газета Der Standard з посиланням на джерела повідомляла, що актив можуть викупити колишні менеджери банківської групи, зокрема, колишній гендиректор Герхард Ранда і ексголова наглядової ради банківської групи Зігфрід Вольф. Активи австрійської «дочки» російського Сбєрбанку оцінювалися у 200−300 млн євро.

Читайте: Активи Sberbank Europe може викупити група ексменеджерів банку — ЗМІ

Ця угода стала завершенням виходу Сбєрбанку з європейського банківського ринку.

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
+15
PanMykola
PanMykola
18 червня 2023, 9:59
#
Скатертью дорога!
+
+15
Rubi0
Rubi0
18 червня 2023, 10:44
#
А могли бы по Европейски просто национализировать за 1 евро, или там так не принято?
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