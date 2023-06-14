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14 червня 2023, 18:39 Читать на русском

Активи Sberbank Europe може викупити група ексменеджерів банку — ЗМІ

Колишні менеджери Sberbank Europe на чолі з ексгендиректором Герхардом Рандою можуть викупити активи австрійського підрозділу банку. Про це пише Forbes із посиланням на Der Standard. Згідно із санкційним рішенням ЄС, крайній термін продажу активів — 17 червня.

Колишні менеджери Sberbank Europe на чолі з ексгендиректором Герхардом Рандою можуть викупити активи австрійського підрозділу банку.
Фото: reuters

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Що відомо

За словами джерел із банківського сектору, інтерес до активів Sberbank Europe останнім часом помітно зріс. Є низка зацікавлених сторін, зокрема, консорціум колишніх менеджерів Sberbank Europe на чолі з Рандою.

Видання зазначає, що разом із Рандою, який був генеральним директором Sberbank Europe, активами цікавиться і ексочільник наглядової ради Зігфрід Вольф.

Читайте: Raiffeisen Bank домовляється зі Сбербанком про обмін активами — ЗМІ

Дочірню компанію російського Сбербанку було ліквідовано через санкції, що послідували за початком війни Росії проти України, банківська ліцензія була відкликана в середині грудня минулого року.

Переважна більшість активів давно ліквідована, але ще залишилися активи на €200−300 млн, насамперед йдеться про готівку.

Згідно із санкційним рішенням ЄС, крайній термін продажу — 17 червня.

Через війну і санкції той, хто хоче придбати активи, повинен отримати схвалення угоди в санкційних органах.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США почало розслідування щодо австрійського Raiffeisen Bank International у зв'язку з його бізнесом, пов'язаним з Росією, що посилило контроль над австрійським кредитором, який відіграє критичну роль у російській економіці.

За підсумками 2022 року чистий прибуток австрійської групи склав 3,8 млрд євро — більш ніж половина прибутку Raiffeisen принесла російська «дочка» Райффайзен Банк, яка заробила 2 млрд євро. При цьому російські вкладники розмістили у банку понад 20 млрд євро, пише Reuters.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Man75
Man75
14 червня 2023, 20:07
#
Для них только по 5му-номиналу! И это будет дешево.
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