Колишні менеджери Sberbank Europe на чолі з ексгендиректором Герхардом Рандою можуть викупити активи австрійського підрозділу банку. Про це пише Forbes із посиланням на Der Standard. Згідно із санкційним рішенням ЄС, крайній термін продажу активів — 17 червня.
Активи Sberbank Europe може викупити група ексменеджерів банку — ЗМІ
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Що відомо
За словами джерел із банківського сектору, інтерес до активів Sberbank Europe останнім часом помітно зріс. Є низка зацікавлених сторін, зокрема, консорціум колишніх менеджерів Sberbank Europe на чолі з Рандою.
Видання зазначає, що разом із Рандою, який був генеральним директором Sberbank Europe, активами цікавиться і ексочільник наглядової ради Зігфрід Вольф.
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Дочірню компанію російського Сбербанку було ліквідовано через санкції, що послідували за початком війни Росії проти України, банківська ліцензія була відкликана в середині грудня минулого року.
Переважна більшість активів давно ліквідована, але ще залишилися активи на €200−300 млн, насамперед йдеться про готівку.
Згідно із санкційним рішенням ЄС, крайній термін продажу — 17 червня.
Через війну і санкції той, хто хоче придбати активи, повинен отримати схвалення угоди в санкційних органах.
Нагадаємо
Раніше «Мінфін» писав, що управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США почало розслідування щодо австрійського Raiffeisen Bank International у зв'язку з його бізнесом, пов'язаним з Росією, що посилило контроль над австрійським кредитором, який відіграє критичну роль у російській економіці.
За підсумками 2022 року чистий прибуток австрійської групи склав 3,8 млрд євро — більш ніж половина прибутку Raiffeisen принесла російська «дочка» Райффайзен Банк, яка заробила 2 млрд євро. При цьому російські вкладники розмістили у банку понад 20 млрд євро, пише Reuters.
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