Компанія Нова пошта оголосила про відкриття другого відділення Nova Post у Чехії. Про це повідомляє пресслужба компанії.
Нова пошта відкрила друге відділення у Чехії
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«Це вже друге відділення Nova Post у Празі. На черзі відкриття мережі у Брно», — йдеться у повідомленні.
Поштове відділення у Празі приймає документи та посилки до 30 кг. Воно розташоване за адресою м. Прага,186 00 Za Poříčskou bránou 256/6 та працює щодня, без вихідних.
Нагадаємо
«Мінфін» писав, що на початку червня у Празі відкрилося вантажне відділення Nova Post, на якому клієнти можуть відправити та отримати відправлення до 1000 кг. Термін доставки — від 5 робочих днів.
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