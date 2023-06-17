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17 червня 2023, 12:15 Читать на русском

Нова пошта відкрила друге відділення у Чехії

Компанія Нова пошта оголосила про відкриття другого відділення Nova Post у Чехії. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Компанія Нова пошта оголосила про відкриття другого відділення Nova Post у Чехії.
Фото: пресслужба Нової пошти

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«Це вже друге відділення Nova Post у Празі. На черзі відкриття мережі у Брно», — йдеться у повідомленні.

Поштове відділення у Празі приймає документи та посилки до 30 кг. Воно розташоване за адресою м. Прага,186 00 Za Poříčskou bránou 256/6 та працює щодня, без вихідних.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що на початку червня у Празі відкрилося вантажне відділення Nova Post, на якому клієнти можуть відправити та отримати відправлення до 1000 кг. Термін доставки — від 5 робочих днів.

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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bonv
bonv
17 червня 2023, 12:48
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