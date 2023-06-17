Нацбанк значно збільшив продаж валюти на міжбанку

Національний банк протягом тижня, з 12 по 16 червня, купив на міжбанківському валютному ринку $10,94 млн і продав $446,76 млн. Негативне сальдо становило $435,82 проти $277,64 млн минулого тижня. Про це свідчать дані регулятора.

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Таким чином Нацбанк збільшив продаж валюти в порівнянні з минулим тижнем на $158,18 млн.

З початку року НБУ на міжбанку:

купив $156,98 млн;

продав $11 487,08 млн.

Негативне сальдо інтервенцій становило $11 330,1 млн.

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