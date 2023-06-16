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16 червня 2023, 16:29 Читать на русском

Водоканали закликають НКРЕКП підвищити тарифи на третину

Асоціація підприємств водопровідно-каналізаційного господарства «Укрводоканалекологія» просить зобов'язати Національну комісію, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) встановити з 1 липня економічно обґрунтовані тарифи на послуги водоканалів. Про це йшлося на пресконференції в Києві за участю керівництва Асоціації.

Асоціація підприємств водопровідно-каналізаційного господарства «Укрводоканалекологія» просить зобов'язати Національну комісію, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) встановити з 1 липня економічно обґрунтовані тарифи на послуги водоканалів.
Фото: freepik.com

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Президент «Укрводоканалекології» Дмитро Новицький звернувся до президента України та до Ради національної безпеки і оборони з проханням зобов'язати регулятора розглянути питання встановлення економічно обґрунтованого тарифу для підприємств водопостачання і в такий спосіб забезпечити належне фінансування водоканалів для недопущення критичних наслідків.

«Ми просимо НКРЕКП розглянути питання й ухвалити рішення про встановлення тарифу з 1 липня. Така можливість є, розрахунки є. Водночас ми вимагаємо від регулятора врахувати компенсацію зростання вартості електроенергії з початку поточного року. Так ми зможемо розрахуватися з постачальниками електроенергії», — зазначив Новицький.

Він заявив, що у водоканалів немає інших джерел для капіталізації основних фондів, повернення кредитних коштів, зокрема від міжнародних фінансових організацій, крім доходу від оплати послуг споживачами.

За словами Новицького, державна цільова програма «Питна вода України», ухвалена на термін до 2026 року, передбачає виділення 17 млрд грн із держбюджету, однак поточного року фінансування на неї не виділялося.

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У ході пресконференції директор асоціації Олександр Шкінь заявив, що недофінансування водопровідної галузі на цей рік становить близько 12 млрд грн.

«Зростання тарифів на водопостачання майже вдвічі відстає від зростання вартості його складових. На сьогодні ми змушені звернутися до громадськості, щоб попередити про наслідки, до яких призведе бездіяльність регулятора для водоканалів і для споживачів», — наголосив він.

Серед таких наслідків в «Укрводоканалекології» називають неможливість закупівлі реагентів, що позначиться на якості води, та можливе постачання води за графіком.

Крім того, накопичення боргів за електроенергію може призвести до відключення електропостачання для водоканалів і до зупинення їхньої роботи

За словами Шкіня, валовий прибуток галузі торік становив близько 37,6 млрд грн, тоді як недофінансування становить близько 30% від цієї суми. Він наголосив, що запаси підприємств уже вичерпані, а борги за закупівлю реагентів і надання послуг накопичуються.

Водночас НКРЕКП із грудня 2022 року кілька разів відкладала питання встановлення рекомендованих тарифів на 2023 рік, розрахунки за якими було подано ще влітку минулого року, зазначив президент «Укрводоканалекології» Дмитро Новицький.

Експерт наголосив, що на кінець минулого року йшлося про зростання тарифів на послуги водоканалів орієнтовно на третину, що для сім'ї з трьох осіб становить у середньому 60−80 грн. Водночас вартість послуг водопостачання на сьогодні є однією з найнижчих у переліку комунальних послуг.

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 4

+
+28
Tido oss
Tido oss
16 червня 2023, 16:39
#
Супер пидтримую (жуву в польше)
+
0
mlp711141
mlp711141
16 червня 2023, 17:46
#
Я тоже живу в Польше.
Такие повышения тарифов — стимул мыться на работе (если ты не IS и/или тебе можно помыться позже или раньше основной массы коллектива в связи со смещённым графиком)
+
0
Tido oss
Tido oss
16 червня 2023, 17:58
#
Ще краще готовить наработе бо газ дорогий та електрика виросла почти в два раза можна додому невертатися на работе нашару
+
0
Vadim531
Vadim531
16 червня 2023, 16:51
#
Жити по-европейські
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