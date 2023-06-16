Водоканали закликають НКРЕКП підвищити тарифи на третину

Асоціація підприємств водопровідно-каналізаційного господарства «Укрводоканалекологія» просить зобов'язати Національну комісію, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) встановити з 1 липня економічно обґрунтовані тарифи на послуги водоканалів. Про це йшлося на пресконференції в Києві за участю керівництва Асоціації.

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Президент «Укрводоканалекології» Дмитро Новицький звернувся до президента України та до Ради національної безпеки і оборони з проханням зобов'язати регулятора розглянути питання встановлення економічно обґрунтованого тарифу для підприємств водопостачання і в такий спосіб забезпечити належне фінансування водоканалів для недопущення критичних наслідків.

«Ми просимо НКРЕКП розглянути питання й ухвалити рішення про встановлення тарифу з 1 липня. Така можливість є, розрахунки є. Водночас ми вимагаємо від регулятора врахувати компенсацію зростання вартості електроенергії з початку поточного року. Так ми зможемо розрахуватися з постачальниками електроенергії», — зазначив Новицький.

Він заявив, що у водоканалів немає інших джерел для капіталізації основних фондів, повернення кредитних коштів, зокрема від міжнародних фінансових організацій, крім доходу від оплати послуг споживачами.

За словами Новицького, державна цільова програма «Питна вода України», ухвалена на термін до 2026 року, передбачає виділення 17 млрд грн із держбюджету, однак поточного року фінансування на неї не виділялося.

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У ході пресконференції директор асоціації Олександр Шкінь заявив, що недофінансування водопровідної галузі на цей рік становить близько 12 млрд грн.

«Зростання тарифів на водопостачання майже вдвічі відстає від зростання вартості його складових. На сьогодні ми змушені звернутися до громадськості, щоб попередити про наслідки, до яких призведе бездіяльність регулятора для водоканалів і для споживачів», — наголосив він.

Серед таких наслідків в «Укрводоканалекології» називають неможливість закупівлі реагентів, що позначиться на якості води, та можливе постачання води за графіком.

Крім того, накопичення боргів за електроенергію може призвести до відключення електропостачання для водоканалів і до зупинення їхньої роботи

За словами Шкіня, валовий прибуток галузі торік становив близько 37,6 млрд грн, тоді як недофінансування становить близько 30% від цієї суми. Він наголосив, що запаси підприємств уже вичерпані, а борги за закупівлю реагентів і надання послуг накопичуються.

Водночас НКРЕКП із грудня 2022 року кілька разів відкладала питання встановлення рекомендованих тарифів на 2023 рік, розрахунки за якими було подано ще влітку минулого року, зазначив президент «Укрводоканалекології» Дмитро Новицький.

Експерт наголосив, що на кінець минулого року йшлося про зростання тарифів на послуги водоканалів орієнтовно на третину, що для сім'ї з трьох осіб становить у середньому 60−80 грн. Водночас вартість послуг водопостачання на сьогодні є однією з найнижчих у переліку комунальних послуг.