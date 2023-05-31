З початком повномасштабного вторгнення Росії виручка Укренерго та обленерго впала приблизно на 30%, бо в умовах війни енергетичні компанії втратили частину генерації та споживачів. Це і стало причиною підняття тарифу на електрику, заявив в ефірі «Свобода. Ранок» (проєкт Радіо Свобода) голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький.
В Укренерго пояснили, чому піднімають тарифи на електроенергію
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«Ми втратили частину генерації і також частину споживачів. Наприклад, мережеві компанії, такі як Укренерго та обленерго, у них виручка впала просто автоматично на 30 відсотків просто через те, що споживання сильно скоротилося», — розповів Кудрицький.
За його словами, генеруючі компанії не доотримують коштів через те, що побито багато генерації. При цьому частина генеруючих потужностей розташовані в тимчасовій окупації.
«Найяскравіший приклад — це Запорізька атомна електростанція. Але не тільки вона. Ще є Каховська гідроелектростанція, ще є теплові електростанції в Донецькій, Запорізькій, Луганській області. Втрачено багато активів і звичайно, набагато важче стало зводити кінці з кінцями», — зазначив він.
Разом із тим він заявив, що дефіцит у фінансах в енергетичній системі був давно, але з початком повномасштабного вторгнення він суттєво посилився.
«Упродовж досить тривалого періоду енергетика була недофінансована. Це не почалося вчора чи позавчора. Це така системна проблема, яка тривала роками. Зараз в умовах повномасштабного вторгнення, починаючи з лютого 2022 року, дефіцит фінансового ресурсу в системі посилився», — каже голова правління НЕК «Укренерго».
Нагадаємо
«Мінфін» писав, що Кабінет міністрів схвалив рішення про підвищення тарифу на електроенергію для населення до 2,64 грн/кВт-год з 1 червня.
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Коментарі - 14
+ зі всіх дирок тарабанять що треба економити енергію бо недостача генерації, — ок, економимо.Тоді ми для Вас тариф х2 бо мала генерація і виручка впала.Логіка …
останні вибори показали що з логікою в нашій країні проблеми у ¾ населення))
тому їм можна напарювати що завгодно і ніхто не запитає
Или сократить затраты,
уволив часть персонала.
він сказав що виручка впала, тому щоб жити так як вони звикли раніше треба підняти ціну для їх звичного життя