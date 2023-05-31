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31 травня 2023, 15:02 Читать на русском

В Укренерго пояснили, чому піднімають тарифи на електроенергію

З початком повномасштабного вторгнення Росії виручка Укренерго та обленерго впала приблизно на 30%, бо в умовах війни енергетичні компанії втратили частину генерації та споживачів. Це і стало причиною підняття тарифу на електрику, заявив в ефірі «Свобода. Ранок» (проєкт Радіо Свобода) голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький.

З початком повномасштабного вторгнення Росії виручка Укренерго та обленерго впала приблизно на 30%, бо в умовах війни енергетичні компанії втратили частину генерації та споживачів.
Фото: 1.zt.ua

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«Ми втратили частину генерації і також частину споживачів. Наприклад, мережеві компанії, такі як Укренерго та обленерго, у них виручка впала просто автоматично на 30 відсотків просто через те, що споживання сильно скоротилося», — розповів Кудрицький.

За його словами, генеруючі компанії не доотримують коштів через те, що побито багато генерації. При цьому частина генеруючих потужностей розташовані в тимчасовій окупації.

«Найяскравіший приклад — це Запорізька атомна електростанція. Але не тільки вона. Ще є Каховська гідроелектростанція, ще є теплові електростанції в Донецькій, Запорізькій, Луганській області. Втрачено багато активів і звичайно, набагато важче стало зводити кінці з кінцями», — зазначив він.

Разом із тим він заявив, що дефіцит у фінансах в енергетичній системі був давно, але з початком повномасштабного вторгнення він суттєво посилився.

«Упродовж досить тривалого періоду енергетика була недофінансована. Це не почалося вчора чи позавчора. Це така системна проблема, яка тривала роками. Зараз в умовах повномасштабного вторгнення, починаючи з лютого 2022 року, дефіцит фінансового ресурсу в системі посилився», — каже голова правління НЕК «Укренерго».

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Кабінет міністрів схвалив рішення про підвищення тарифу на електроенергію для населення до 2,64 грн/кВт-год з 1 червня.

🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.

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🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 14

+
+45
Alligator22
Alligator22
31 травня 2023, 15:08
#
Тільки вчора читав що Наші Гроші накопали на цього Кудрицького як він на закупівлях дурні гроші виводить з того Укренерго.
+
+30
zig4free
zig4free
31 травня 2023, 15:12
#
А может надо отменить субсидии, и перераспределять бюджет нормальным образом?
+
+100
MaxTirpiz
MaxTirpiz
31 травня 2023, 15:29
#
Виручка впала, тому що споживання впало
+
+90
SamBB
SamBB
31 травня 2023, 16:11
#
Тобто якщо моя компанія втратила постійних клієнтів які зараз знаходяться під окупацією або їх бізнес знищено і Я відповідно втратив виручку то для тих що залишились мені потрібно ціни вдвоє підняти?
+ зі всіх дирок тарабанять що треба економити енергію бо недостача генерації, — ок, економимо.Тоді ми для Вас тариф х2 бо мала генерація і виручка впала.Логіка …
+
+15
MaxTirpiz
MaxTirpiz
31 травня 2023, 16:13
#
З усіх дирок барабанять як Європа надіслала нам півтори тисячі тон обладнання та матеріалів для ремонту енергетики
+
+30
SamBB
SamBB
31 травня 2023, 16:27
#
+ долларії в мільйонах, але хто і куди їх потратив…тиша
+
+25
nitrolog
nitrolog
31 травня 2023, 16:26
#
Навіщо логіка?
останні вибори показали що з логікою в нашій країні проблеми у ¾ населення))
тому їм можна напарювати що завгодно і ніхто не запитає
+
+30
Я Саня
Я Саня
31 травня 2023, 17:06
#
Як раз таки останні вибори показали, що населенню вже настільки остогидли всі бариги, що готові голосувати хоч за мавпу. І як показало життя, якби не обрали Зе, то через 5 років ми б вже були РБ2
+
0
Abramon
Abramon
31 травня 2023, 17:16
#
Був би «мінськ-2, 3» і т.д. з втратою областей. Я голосував за Петюню, але це моя помилка я визнаю. медведчуки та мураєви яскравий доказ того, що Петро не йшов вірним шляхом.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
31 травня 2023, 17:54
#
SamBB

Или сократить затраты,
уволив часть персонала.
+
0
yurikiev
yurikiev
31 травня 2023, 16:11
#
Так вони коли все повідновлюють — знизять тарифи?
+
+10
nitrolog
nitrolog
31 травня 2023, 16:18
#
Де ви в заяві знайшли щось про відновлення?
він сказав що виручка впала, тому щоб жити так як вони звикли раніше треба підняти ціну для їх звичного життя
+
+25
nitrolog
nitrolog
31 травня 2023, 16:16
#
Слідкуйте за логікою: втратили генерацію, але ж втратили споживачів (бо багато поїхало та багато підприємств припинили роботу) та знизили споживання. У підсумку що маємо? Мали б наче нічого, але причина виявилась банальною, просто виручка впала, а жити бідно не звикли
+
0
Я Саня
Я Саня
31 травня 2023, 17:11
#
А де поділося ось це «потрібно відновлювати інфраструктуру»? Не зайшло, пішла мулька про втрату прибутку? Ви ще за ротердам плюс не відповіли, а вже нову схему крутите
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