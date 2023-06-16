Binance йде з ринку Нідерландів

Криптовалютна біржа Binance залишить юрисдикцію Нідерландів, оскільки не змогла отримати ліцензію постачальника послуг віртуальних активів (VASP) від місцевого регулятора. Про це повідомляє прес-служба Binance.

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«Ми, як і раніше, віддані спільній роботі з регулюючими органами по всьому світу і додатково зосереджені на підготовці нашого бізнесу до повної відповідності MiCA», — йдеться в повідомленні.

Починаючи з 17 червня, нідерландські користувачі зможуть тільки виводити активи з платформи. Функцію обміну та депозитів буде заморожено.

«Хоча Binance вивчила безліч альтернативних способів обслуговування мешканців Нідерландів відповідно до правил, на жаль, на даний час це не призвело до реєстрації VASP», — заявили в компанії.

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Нагадаємо

«Мінфін» писав, що вчора, 15 червня, Binance відкликала ліцензію на Кіпрі. При цьому адміністрація Binance не розкриває офіційної причини закриття дочірньої компанії.