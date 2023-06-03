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3 червня 2023, 15:12 Читать на русском

Binance втратила чверть частки ринку через американські регулятори

Найбільша у світі криптовалютна біржа Binance за останні три місяці втратила чверть своєї частки ринку, оскільки наглядовий орган США переслідує її за можливе порушення федеральних законів. Про це повідомляє Financial Times.

Найбільша у світі криптовалютна біржа Binance за останні три місяці втратила чверть своєї частки ринку, оскільки наглядовий орган США переслідує її за можливе порушення федеральних законів.
Фото: binance.com

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За даними дослідницької компанії CCData, Binance контролювала 57,5% середнього місячного обсягу на світових криптобіржах на піку у лютому. Але зараз цей показник упав до 43%.

Різкий спад стався через те, що Binance зіткнулася з більш жорсткою комерційною конкуренцією та ретельнішим контролем її діяльності з боку регулюючих органів США.

У лютому нью-йоркські регулятори закрили емісію стейблкоїну під брендом Binance. Декілька тижнів потому Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами (CFTC), американський регулятор деривативів, подала позов проти біржі, стверджуючи, що більша частина заявленого обсягу торгів і прибутковості Binance була отримана завдяки «широкому залученню американських клієнтів і доступу до стейблкоїнів».

Binance заявила, що не згодна зі звинуваченнями CFTC.

Лінійний графік частки Binance на спотовому ринку криптовалют за загальним місячним обсягом показує, що частка компанії на ринку криптовалют неухильно падає протягом кількох місяців.

На це також вплинуло завершення спеціальної акції у березні, яка пропонувала клієнтам безоплатну торгівлю биткоином без комісії, яка сприяла зростанню наприкінці минулого року.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Binance у червні скоротить близько 20% з 8 000 співробітників по всьому світу. Факт скорочення персоналу підтвердили люди, яким надійшло відповідне повідомлення про звільнення.

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Джерело: Мінфін
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