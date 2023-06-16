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16 червня 2023, 12:01 Читать на русском

В Києві оренда однокімнатних квартир подорожчала на 11%

Медіана ціни на оренду в Києві збільшилася в усіх сегментах квартир, але найбільше в однокімнатних на 11%, у трикімнатних — на 8%, а у двокімнатних на 3% в порівнянні з попереднім місяцем. Про це повідомляє пресслужба ЛУН з посиланням на дані статистики мобільного застосунку Bird.

Медіана ціни на оренду в Києві збільшилася в усіх сегментах квартир, але найбільше в однокімнатних на 11%, у трикімнатних — на 8%, а у двокімнатних на 3% в порівнянні з попереднім місяцем.
Фото: pixabay.com

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Середні ціни на оренду квартир в Києві

  • 1-кімнатні - 10 000 грн
  • 2-кімнатні - 14 000 грн
  • 3-кімнатні - 24 900 грн

Експерти зазначають, ріст прогнозований, протягом останніх кількох місяців ринок нерухомості стабілізувався, на нього більше не впливають нічні обстріли, сезонність та коливання курсу. І як наслідок, попри майже щоденні атаки на Київ з боку росії в травні, вартість оренди почала рости та відновлюватися до довоєнного рівня.

Нагадаємо, в травні 2021 року вартість оренди в Києві складала:

  • 1-кімнатні - 11 000 грн
  • 2-кімнатні - 18 800 грн
  • 3-кімнатні - 36 300 грн

Читайте також: Кабмін затвердив порядок реєстрації права власності на недобудовану нерухомість

Оренда у Львові

Що стосується оренди у Львові, медіана ціни оренди трикімнатних квартир збільшилася на 6%, двокімнатних на 5%, вартість однокімнатних квартир не змінилася.

  • 1-кімнатні - 15 000 грн
  • 2-кімнатні - 16 800 грн
  • 3-кімнатні - 20 000 грн

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

+
+7
BrutForce
BrutForce
16 червня 2023, 13:05
#
Тому що в Києві майже не роздають повістки на відміну від решти України
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