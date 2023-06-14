Кабінет Міністрів ухвалив постанову, якою запровадив механізм реалізації закону «Про гарантування речових прав на об'єкти нерухомого майна, які будуть споруджені в майбутньому». Про це повідомила голова партії «Слуга народу» Олена Шуляк.
Кабмін затвердив порядок реєстрації права власності на недобудовану нерухомість
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Недобудована нерухомість
«В Україні створено правовий механізм для гарантування державою прав на об'єкти незавершеного будівництва та майбутні об'єкти нерухомості. Імплементація цього закону дасть змогу захистити людей, які вкладають кошти в будівництво квартири, від недоброчесних забудовників» — зазначила Шуляк.
Це, за словами депутатки, має відновити довіру до забудовників.
«Прозорий ринок первинної нерухомості та відновлення довіри до будівельних компаній — наша спільна маленька внутрішня перемога», — повідомила Шуляк.
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Тепер, згідно із положеннями закону, забудовник, який захоче продавати квартири, гаражні бокси, інші житлові та нежитлові приміщення чи паркомісця, має обов'язково зареєструвати кожен із цих об'єктів як спеціальний об'єкт майнового права в розділі реєстру речових прав.
Також забудовник має оприлюднити детальну інформацію про об'єкт будівництва, дані про себе та кінцевих бенефіціарів.
Коментарі - 8
Інтергал-Буд надійний чи ні?
GEOS, котрий єдиний з українських будівельників будує також в Європі, надійний чи ні?
Який може бути рієлтор при інвестуванні на стадії будівництва?
Хіба рієлтор збирає документацію про власника ділянки/замовника будівництва/забудовника, вивчає відносини між ними, їхні судові справи та інші обтяження, вивчає дозвільню документацію на забудову і умови договору — вивчає ризики та робить висновки?
Ні, це робить юрист.
Так, знає, коли в міській раді підписано дозвіл на початок будівництва, які питання з землею і яку репутацію має забудовник по попереднім забудовам. Більше того знає інші важливі чинники, які у мене немає бажання обговорювати:)
Для мене якраз важливіше не лише придбати але і вигідно продати. Ось про це мова.