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14 червня 2023, 14:10 Читать на русском

Кабмін затвердив порядок реєстрації права власності на недобудовану нерухомість

Кабінет Міністрів ухвалив постанову, якою запровадив механізм реалізації закону «Про гарантування речових прав на об'єкти нерухомого майна, які будуть споруджені в майбутньому». Про це повідомила голова партії «Слуга народу» Олена Шуляк.

Кабінет Міністрів ухвалив постанову, якою запровадив механізм реалізації закону «Про гарантування речових прав на об'єкти нерухомого майна, які будуть споруджені в майбутньому».

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Недобудована нерухомість

«В Україні створено правовий механізм для гарантування державою прав на об'єкти незавершеного будівництва та майбутні об'єкти нерухомості. Імплементація цього закону дасть змогу захистити людей, які вкладають кошти в будівництво квартири, від недоброчесних забудовників» — зазначила Шуляк.

Це, за словами депутатки, має відновити довіру до забудовників.

«Прозорий ринок первинної нерухомості та відновлення довіри до будівельних компаній — наша спільна маленька внутрішня перемога», — повідомила Шуляк.

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Тепер, згідно із положеннями закону, забудовник, який захоче продавати квартири, гаражні бокси, інші житлові та нежитлові приміщення чи паркомісця, має обов'язково зареєструвати кожен із цих об'єктів як спеціальний об'єкт майнового права в розділі реєстру речових прав.

Також забудовник має оприлюднити детальну інформацію про об'єкт будівництва, дані про себе та кінцевих бенефіціарів.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 8

+
0
bonv
bonv
14 червня 2023, 14:27
#
Треба ретельніше обирати забудовника.
+
0
Lamo
Lamo
14 червня 2023, 14:50
#
Наприклад:
Інтергал-Буд надійний чи ні?
GEOS, котрий єдиний з українських будівельників будує також в Європі, надійний чи ні?
+
0
bonv
bonv
14 червня 2023, 14:55
#
Оберіть собі хорошого ріелтора який зможе допомогти і придбати, і продати. Я так вже давно роблю.
+
0
Lamo
Lamo
14 червня 2023, 15:11
#
Ну продати то таке — розмова зовсім не про це.
Який може бути рієлтор при інвестуванні на стадії будівництва?
Хіба рієлтор збирає документацію про власника ділянки/замовника будівництва/забудовника, вивчає відносини між ними, їхні судові справи та інші обтяження, вивчає дозвільню документацію на забудову і умови договору — вивчає ризики та робить висновки?
Ні, це робить юрист.
+
0
bonv
bonv
14 червня 2023, 15:24
#
Толковий ріелтор який працює в житловій компанії знає все про будівництво в своєму регіоні. Він живе цим. Це його хліб. В компанії працюють і юристи:)))
Так, знає, коли в міській раді підписано дозвіл на початок будівництва, які питання з землею і яку репутацію має забудовник по попереднім забудовам. Більше того знає інші важливі чинники, які у мене немає бажання обговорювати:)
Для мене якраз важливіше не лише придбати але і вигідно продати. Ось про це мова.
+
0
Игорь Коломойский
Игорь Коломойский
14 червня 2023, 16:29
#
Інтергал-Буд надійний чи ні? — нет, не рекомендую связываться
+
0
bonv
bonv
14 червня 2023, 16:38
#
Все залежить від конкретного будівництва. Іноді забудовник сумнівний але є інвестор потужний, на певну забудову і він виступає гарантом здачі комплексу. Якщо ти маєш цю інформацію то вже не переживаєш за здачу об"єкту. Проте в інші комплекси цього ж забудовника — ні ногою:))) Це не простий бізнес. (І я не про Інтеграл-Буд…)
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0
Lamo
Lamo
14 червня 2023, 17:09
#
Цікавий підхід… Але ж такі інсайди у відкритому доступі не знайдеш, так що це не варіант.
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