За минулий місяць в Україні свою першу реєстрацію пройшли 864 легкових авто, виготовлених в КНР. Це на 11% більше, ніж у квітні, повідомляє Укравтопром.
В українців зростає попит на авто з Китаю
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З 864 легкових авто:
- нових — 603 од. (+18% до квітня);
- вживаних — 261 од. (-3%).
Як серед нових так і вживаних авто ввезених з Китаю домінували електромобілі. Частки яких в реєстраціях становили 43% та 97% відповідно.
Найпопулярніші авто
В травневу п’ятірку найпопулярніших нових авто, виготовлених в Китаї, увійшли:
- Volkswagen ID.4
- Dongfeng/Honda M-NV
- Chery Tiggo 4
- Chery Tiggo 2
- MG HS
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До ТОП-5 імпортованих з Китаю вживаних машин у травні потрапили:
- Volkswagen ID.4
- Dongfeng/Honda M-NV
- Volkswagen ID.6
- Tesla Model Y
- Honda E
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Джерело: Мінфін
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