В українців зростає попит на авто з Китаю

За минулий місяць в Україні свою першу реєстрацію пройшли 864 легкових авто, виготовлених в КНР. Це на 11% більше, ніж у квітні, повідомляє Укравтопром.

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З 864 легкових авто:

нових — 603 од. (+18% до квітня);

вживаних — 261 од. (-3%).

Як серед нових так і вживаних авто ввезених з Китаю домінували електромобілі. Частки яких в реєстраціях становили 43% та 97% відповідно.

Найпопулярніші авто

В травневу п’ятірку найпопулярніших нових авто, виготовлених в Китаї, увійшли:

Volkswagen ID.4

Dongfeng/Honda M-NV

Chery Tiggo 4

Chery Tiggo 2

MG HS

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До ТОП-5 імпортованих з Китаю вживаних машин у травні потрапили:

Volkswagen ID.4

Dongfeng/Honda M-NV

Volkswagen ID.6

Tesla Model Y

Honda E