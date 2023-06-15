З січня по квітень 2023 року у всьому світі було продано 21,7 млн нових легкових авто, що на 3,9% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомляє Укравтопром за посиланням на Fосus2Mоvе.
Названо найбільші автомобільні ринки світу
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Найбільші автомобільні ринки
- Провідним ринком залишається Китай з показником 6,1 млн продажів (-7,6%). На ринок Піднебесної припадає 28,1% усіх світових автопродажів.
- На другому місці — США, де з початку року було зареєстровано 3,9 млн нових авто (+9,1%).
- На третьому місці Японія — 1,6 млн авто (+16,6%).
- Індія звітувала про 1,4 млн продажів (+11,8%), і це четвертий результат.
- Замикає лідерську п’ятірку Німеччина — 799 794 авто (+8,1%).
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Також у ТОП-10 ринків увійшли:
- Великобританія — 618 589 од. (+14%),
- Франція — 548 489 од. (+14,7%),
- Італія — 543 724 од. (+25,6%),
- Південна Корея — 515 730 (+11,5%),
- Бразилія — 463 857 од. (+13,9%).
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Джерело: Мінфін
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