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15 червня 2023, 18:41 Читать на русском

Названо найбільші автомобільні ринки світу

З січня по квітень 2023 року у всьому світі було продано 21,7 млн нових легкових авто, що на 3,9% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомляє Укравтопром за посиланням на Fосus2Mоvе.

З січня по квітень 2023 року у всьому світі було продано 21,7 млн нових легкових авто, що на 3,9% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Фото: topgir.com.ua

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Найбільші автомобільні ринки

  1. Провідним ринком залишається Китай з показником 6,1 млн продажів (-7,6%). На ринок Піднебесної припадає 28,1% усіх світових автопродажів.
  2. На другому місці — США, де з початку року було зареєстровано 3,9 млн нових авто (+9,1%).
  3. На третьому місці Японія — 1,6 млн авто (+16,6%).
  4. Індія звітувала про 1,4 млн продажів (+11,8%), і це четвертий результат.
  5. Замикає лідерську п’ятірку Німеччина — 799 794 авто (+8,1%).

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Також у ТОП-10 ринків увійшли:

  • Великобританія — 618 589 од. (+14%),
  • Франція — 548 489 од. (+14,7%),
  • Італія — 543 724 од. (+25,6%),
  • Південна Корея — 515 730 (+11,5%),
  • Бразилія — 463 857 од. (+13,9%).

🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
0
bonv
bonv
15 червня 2023, 19:14
#
Україна теж в ТОПі але не 10:)
+
0
Kidav
Kidav
15 червня 2023, 20:52
#
По б/у напевно на першому місці!)
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