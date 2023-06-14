Попит на гібриди досяг рекорду за 10 місяців. Які авто обирають українці

У травні цього року українці придбали 1,3 тис. гібридних легкових автомобілів. Це рекордний показник за останні 10 місяців, повідомляє «Укравтопром».

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Попит на нові авто

На нові легковики припало 73% від загальної кількості. Серед продажів нових легкових автомобілів гібриди охопили 26%.

Трійка лідерів

У сегменті нових легкових авто лідером ринку гібридів став легковик Toyota RAV-4 з кількістю реєстрацій у 202 од.

До трійки лідерів також увійшли Nissan Qashqai (88 од.) та Mercedes-Benz GLE (63 од.)

Щодо імпортованих вживаних авто з гібридними силовими установками, то перше місце посіла Toyota Prius (39 од.).

На другому місці розмістився Ford Fusion US з 33 од. продажів. Замикає першу трійку Chevrolet Volt (27 од.).