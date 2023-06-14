У травні цього року українці придбали 1,3 тис. гібридних легкових автомобілів. Це рекордний показник за останні 10 місяців, повідомляє «Укравтопром».
Попит на гібриди досяг рекорду за 10 місяців. Які авто обирають українці
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Попит на нові авто
На нові легковики припало 73% від загальної кількості. Серед продажів нових легкових автомобілів гібриди охопили 26%.
Трійка лідерів
У сегменті нових легкових авто лідером ринку гібридів став легковик Toyota RAV-4 з кількістю реєстрацій у 202 од.
До трійки лідерів також увійшли Nissan Qashqai (88 од.) та Mercedes-Benz GLE (63 од.)
Щодо імпортованих вживаних авто з гібридними силовими установками, то перше місце посіла Toyota Prius (39 од.).
На другому місці розмістився Ford Fusion US з 33 од. продажів. Замикає першу трійку Chevrolet Volt (27 од.).
Джерело: Мінфін
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