НБУ: міжнародної допомоги вистачає для покриття дефіциту бюджету. Друкувати гривню не потрібно

Втрати від війни зростають, однак стабільне надходження міжнародної допомоги та пожвавлення внутрішнього боргового ринку дають змогу покривати значний дефіцит бюджету без емісійного фінансування. Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний під час пресбрифінгу щодо рішень правління регулятора з монетарної політики.

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Міжнародна допомога

З початку року Україна отримала від міжнародних партнерів фінансування на суму близько $20 млрд.

«Спільні заходи уряду та НБУ сприяли збільшенню обсягів залучених до державного бюджету коштів від продажу ОВДП. Усе це дало змогу успішно профінансувати значний дефіцит державного бюджету в січні — травні», — зазначив Пишний.

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За його словами, з огляду на стійкість міжнародної підтримки та поступове пожвавлення економіки, Україна зможе і надалі фінансувати всі необхідні видатки без відновлення емісійного фінансування.

Нагадаємо

Раніше Пишний заявив, що Україна більше не буде вдаватися до «небезпечного» друкування грошей для фінансування державних видатків.

Уряд та Нацбанк домовилися більше не вдаватися до «друку» грошей у 2023 році, оскільки це несе значні ризики для стабільності гривні. Також зобов’язання припинити емісійне фінансування бюджету міститься у меморандумі між Україною та МВФ.