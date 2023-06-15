Біткоїн впав нижче $25 000 вперше за три місяці

Після заяви ФРС про збереження базової ставки ціна біткоїна впала нижче $25 000 вперше з 17 березня. Про це повідомляє Cointelegraph.

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За даними TradingView, протягом 30 хвилин 15 червня ціна біткоїна впала на 4% з $25 867 до $24 819.

На момент публікації новини вартість першої криптовалюти становила близько $24 881. За даними coinmarketcap, за тиждень біткоїн втратив 5,68%. Ethereum за тиждень подешевшав на 11,22%, а за добу — на 6,46%.

Падіння біткоїна відбулось через три години після того, як Федеральна резервна система оголосила про призупинення зростання процентних ставок після майже 15-місячного підвищення в боротьбі з інфляцією.

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За словами ринкового аналітика eToro Джоша Гілберта, голова Федеральної резервної системи Джером Пауелл чітко дав зрозуміти, що нинішня пауза — тимчасова, і може призвести до подальших проблем для біткоїна у довгостроковій перспективі.

«Позитивна реакція ризикових активів, за якою ми спостерігали цього року, базується на очікуванні того, що інфляція впаде, а процентні ставки досягнуть піка, а потім почнуть знижуватися», — заявив Гілберт в коментарі Cointelegraph.