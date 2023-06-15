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15 червня 2023, 10:10 Читать на русском

ФРС підвищила прогноз зростання економіки США на 2023 рік, погіршивши при цьому прогноз на 2024 рік

Федеральна резервна система (ФРС) підвищила прогноз зростання економіки США на 2023 рік до 1% з 0,4%, що очікувалися в березні, погіршивши при цьому прогноз на 2024 рік — до 1,1% з 1,2%.

Федеральна резервна система (ФРС) підвищила прогноз зростання економіки США на 2023 рік до 1% з 0,4%, що очікувалися в березні, погіршивши при цьому прогноз на 2024 рік — до 1,1% з 1,2%.►Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниІнфляція та безробіттяОчікування Федрезерву щодо інфляції на поточний рік переглянуто до 3,2% з 3,3%, наступного — залишено на рівні 2,5%.

►Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Інфляція та безробіття

Очікування Федрезерву щодо інфляції на поточний рік переглянуто до 3,2% з 3,3%, наступного — залишено на рівні 2,5%.

Прогноз безробіття в США на цей рік знижено до 4,1% з 4,5%, на 2024 рік — до 4,5% з 4,6%.

Кредитні кошти

Федрезерв зберіг відсоткову ставку за федеральними кредитними коштами (federal funds rate) в діапазоні 5−5,25% річних за підсумками дводенного засідання, що завершилося в середу.

Читайте також: ФРС зберегла ставку без змін на рівні 5−5,25%

Прогноз щодо ставки

Медіанні прогнози керівників ФРС припускають, що ставка становитиме 5,6% до кінця 2023 року та 4,6% до кінця 2024 року. У березні очікувалися нижчі рівні — 5,1% та 4,3% відповідно.

Згідно з медіаним прогнозом на 2025 рік, ставка складе 3,4% (у березні очікувалося 3,1%).

Опублікований за підсумками червневого засідання точковий графік прогнозів (dot plot) — діаграма, що відображає індивідуальні очікування членів ради керуючих ФРС та голів Федеральних резервних банків (ФРБ) щодо відсоткових ставок, — показує, що всі 18 керівників американського ЦБ очікують збереження ставки не нижче за поточний діапазону до кінця 2023 року.

Причому 16 з них вважають, що ставка завершить цей рік не нижче рівня 5,25−5,5% річних.

У 2025 році, згідно з прогнозом ФРС, ВВП США збільшиться на 1,8% (березневий прогноз — зростання на 1,9%), інфляція становитиме 2,1% (2,1%), безробіття — 4,5% (4, 6%).

Джерело: Мінфін
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