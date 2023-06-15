ФРС підвищила прогноз зростання економіки США на 2023 рік, погіршивши при цьому прогноз на 2024 рік

Федеральна резервна система (ФРС) підвищила прогноз зростання економіки США на 2023 рік до 1% з 0,4%, що очікувалися в березні, погіршивши при цьому прогноз на 2024 рік — до 1,1% з 1,2%.

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Інфляція та безробіття

Очікування Федрезерву щодо інфляції на поточний рік переглянуто до 3,2% з 3,3%, наступного — залишено на рівні 2,5%.

Прогноз безробіття в США на цей рік знижено до 4,1% з 4,5%, на 2024 рік — до 4,5% з 4,6%.

Кредитні кошти

Федрезерв зберіг відсоткову ставку за федеральними кредитними коштами (federal funds rate) в діапазоні 5−5,25% річних за підсумками дводенного засідання, що завершилося в середу.

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Прогноз щодо ставки

Медіанні прогнози керівників ФРС припускають, що ставка становитиме 5,6% до кінця 2023 року та 4,6% до кінця 2024 року. У березні очікувалися нижчі рівні — 5,1% та 4,3% відповідно.

Згідно з медіаним прогнозом на 2025 рік, ставка складе 3,4% (у березні очікувалося 3,1%).

Опублікований за підсумками червневого засідання точковий графік прогнозів (dot plot) — діаграма, що відображає індивідуальні очікування членів ради керуючих ФРС та голів Федеральних резервних банків (ФРБ) щодо відсоткових ставок, — показує, що всі 18 керівників американського ЦБ очікують збереження ставки не нижче за поточний діапазону до кінця 2023 року.

Причому 16 з них вважають, що ставка завершить цей рік не нижче рівня 5,25−5,5% річних.

У 2025 році, згідно з прогнозом ФРС, ВВП США збільшиться на 1,8% (березневий прогноз — зростання на 1,9%), інфляція становитиме 2,1% (2,1%), безробіття — 4,5% (4, 6%).