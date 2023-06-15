Ціна газу в Європі вперше за два місяці перевищила 500 доларів за тис. куб. м

Попереднього разу 1 тис. «кубів» газу коштували в Європі понад $500 майже два місяці тому — 16 квітня.

► Читайте «Мінфін» у Instagram : головні новини про інвестиції та фінанси

Газ дорожчає третій день поспіль на тлі перебоїв із постачаннями з Норвегії та спекотної погоди в Європі, пише Bloomberg.

Читайте: Ціни на газ у Європі впали нижче за $300 — вперше за два роки

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що європейські короткострокові ціни на природний газ у Європі можуть ненадовго набути значення нижче нуля.

Ціни на європейський газ знижувалися, оскільки слабка регіональна економіка ставить під загрозу попит.