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15 червня 2023, 14:15 Читать на русском

Ціна газу в Європі вперше за два місяці перевищила 500 доларів за тис. куб. м

Біржова ціна газу на майданчику ICE Futures досягла $500 за тис. куб. м. Вартість липневого ф'ючерсу на хабі TTF у Нідерландах зросла на 13,6%, досягнувши €44,58 за 1 МВт·год, або $509,96 за тис. куб. м з урахуванням поточного курсу свідчать дані біржі ICE.

Біржова ціна газу на майданчику ICE Futures досягла $500 за тис.

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Ціни на газ зростають

Попереднього разу 1 тис. «кубів» газу коштували в Європі понад $500 майже два місяці тому — 16 квітня.

Газ дорожчає третій день поспіль на тлі перебоїв із постачаннями з Норвегії та спекотної погоди в Європі, пише Bloomberg.

Читайте: Ціни на газ у Європі впали нижче за $300 — вперше за два роки

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що європейські короткострокові ціни на природний газ у Європі можуть ненадовго набути значення нижче нуля.

Ціни на європейський газ знижувалися, оскільки слабка регіональна економіка ставить під загрозу попит.

Джерело: Мінфін
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