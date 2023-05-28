Ціни на газ у Європі влітку можуть ненадовго впасти нижче нуля — Bloomberg

Європейські короткострокові ціни на природний газ у Європі можуть ненадовго набути нижчого за нуль значення. Про це повідомляє Bloomberg.

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Що відбувається із цінами

Вартість газу в ЄС падає восьмий тиждень поспіль.

Ситуація, коли виробники газу фактично платять споживачам за те, щоб вони забрали у них газ, стає дедалі імовірнішою, оскільки ціни на нього вже наблизилися до докризових рівнів.

«Такого не траплялося з жовтня 2006 року, коли внутрішньоденні ціни у Великій Британії ненадовго впали нижче нуля після відкриття нового газопроводу за сприятливих погодних умов», — йдеться у повідомленні.

Схожі умови формуються і зараз: сховища заповнюються, споживання кульгає, а відновлювані джерела енергії набирають обертів. Bloomberg зазначає, що нульові ціни ймовірніші у країнах з малими підземними сховищами, таких як Велика Британія.

На окремих регіональних газових ринках у Європі ціни можуть стати від'ємними у години або дні з високим рівнем генерації відновлюваної енергії, розповів віцепрезидент з торгівлі газом та оптимізації норвезької нафтової компанії Equinor Педер Бьорланд. Однак він попередив, що до від'ємних цін поки що далеко і «на цьому шляху може багато чого статися».

Причина падіння цін

Ціни на європейський газ знижуються, оскільки слабка регіональна економіка ставить під загрозу перспективи попиту,

Нагадаємо

Вартість червневого ф'ючерсу на хабі TTF в Нідерландах знизилася на 5,3%, опустившись на мінімум до €26,3 за 1 МВт·год, або $296,42 за 1 тис. куб. м з урахуванням поточного курсу на ринку Форекс свідчать дані біржі ICE. Нижче за $300 за 1 тис. куб. м ціна газу опускалася два роки тому — 20 травня 2021 року.