Європейські короткострокові ціни на природний газ у Європі можуть ненадовго набути нижчого за нуль значення. Про це повідомляє Bloomberg.
Ціни на газ у Європі влітку можуть ненадовго впасти нижче нуля — Bloomberg
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Що відбувається із цінами
Вартість газу в ЄС падає восьмий тиждень поспіль.
Ситуація, коли виробники газу фактично платять споживачам за те, щоб вони забрали у них газ, стає дедалі імовірнішою, оскільки ціни на нього вже наблизилися до докризових рівнів.
«Такого не траплялося з жовтня 2006 року, коли внутрішньоденні ціни у Великій Британії ненадовго впали нижче нуля після відкриття нового газопроводу за сприятливих погодних умов», — йдеться у повідомленні.
Схожі умови формуються і зараз: сховища заповнюються, споживання кульгає, а відновлювані джерела енергії набирають обертів. Bloomberg зазначає, що нульові ціни ймовірніші у країнах з малими підземними сховищами, таких як Велика Британія.
На окремих регіональних газових ринках у Європі ціни можуть стати від'ємними у години або дні з високим рівнем генерації відновлюваної енергії, розповів віцепрезидент з торгівлі газом та оптимізації норвезької нафтової компанії Equinor Педер Бьорланд. Однак він попередив, що до від'ємних цін поки що далеко і «на цьому шляху може багато чого статися».
Причина падіння цін
Ціни на європейський газ знижуються, оскільки слабка регіональна економіка ставить під загрозу перспективи попиту,
Нагадаємо
Вартість червневого ф'ючерсу на хабі TTF в Нідерландах знизилася на 5,3%, опустившись на мінімум до €26,3 за 1 МВт·год, або $296,42 за 1 тис. куб. м з урахуванням поточного курсу на ринку Форекс свідчать дані біржі ICE. Нижче за $300 за 1 тис. куб. м ціна газу опускалася два роки тому — 20 травня 2021 року.
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