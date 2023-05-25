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25 травня 2023, 17:03 Читать на русском

Ціни на газ у Європі впали нижче за $300 — вперше за два роки

Вартість червневого ф'ючерсу на хабі TTF в Нідерландах знизилася на 5,3%, опустившись на мінімум до €26,3 за 1 МВт·год, або $296,42 за 1 тис. куб. м з урахуванням поточного курсу на ринку Форекс свідчать дані біржі ICE. Нижче за $300 за 1 тис. куб. м ціна газу опускалася два роки тому — 20 травня 2021 року.

Вартість червневого ф'ючерсу на хабі TTF в Нідерландах знизилася на 5,3%, опустившись на мінімум до €26,3 за 1 МВт·год, або $296,42 за 1 тис.

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Падіння ціни

Ціни на європейський газ знижуються, оскільки слабка регіональна економіка ставить під загрозу перспективи попиту, пише Bloomberg.

Зокрема, дані, що вийшли в четвер, 25 травня, показали, що економіка Німеччини вступила в рецесію: ВВП країни скорочується другий квартал поспіль. У першому кварталі зниження становило 0,3%, а четвертому — 0,4%. До такого результату призвели високі ціни на енергоносії минулого року.

За словами старшого портфельного менеджера Danske Commodities Філіпа Франсуа, ринок газу в Європі зараз перенасичений.

По-перше, мляву динаміку показує попит із боку промисловості Європи. Індекс PMI, який відслідковує виробничу активність у єврозоні, скорочувався цього місяця найшвидшими темпами з того часу, як три роки тому через пандемію було закрито заводи. У травні індекс склав 48,5 пунктів, що вказує на уповільнення активності в секторі.

Крім того, запаси газу в регіоні зараз набагато вищі, ніж роком раніше. На 23 травня запаси у сховищах Європи становили 66,48% від повного завантаження, роком раніше вони не перевищували 44%. Філіп Франсуа зазначив, що якщо нічого не зміниться, то ціни, мабуть, знову знизяться у липні.

При цьому китайська економіка демонструє слабке зростання всупереч очікуванням. Тому попит на ЗПГ у країні не зростає, незважаючи на падіння цін.

Як пише Bloomberg, найбільших імпортерів ЗПГ у країні відсутні на спотовому ринку і навіть пропонують продати свої партії сировини. Загальної слабкості цін на ринку не здатні протистояти і дрібніші покупці, які починають користуватися перевагами дешевшого газу в регіоні.

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Джерело: Мінфін
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