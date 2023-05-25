Ціни на газ у Європі впали нижче за $300 — вперше за два роки

Крім того, запаси газу в регіоні зараз набагато вищі, ніж роком раніше. На 23 травня запаси у сховищах Європи становили 66,48% від повного завантаження, роком раніше вони не перевищували 44%. Філіп Франсуа зазначив, що якщо нічого не зміниться, то ціни, мабуть, знову знизяться у липні.

При цьому китайська економіка демонструє слабке зростання всупереч очікуванням. Тому попит на ЗПГ у країні не зростає, незважаючи на падіння цін.

Як пише Bloomberg, найбільших імпортерів ЗПГ у країні відсутні на спотовому ринку і навіть пропонують продати свої партії сировини. Загальної слабкості цін на ринку не здатні протистояти і дрібніші покупці, які починають користуватися перевагами дешевшого газу в регіоні.

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