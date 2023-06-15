Вкладники банків-банкрутів зможуть отримати компенсацію через «Дію»

Міністерство цифрової трансформації і Фонд гарантування вкладів фізичних осіб анонсували нову послугу в «Дії» — отримання компенсації для вкладників збанкрутілих банків. Про це повідомила пресслужба Мінцифри.

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Нова послуга в Дії

«Незабаром владники збанкрутілих банків зможуть за кілька кліків у застосунку подати заяву та отримати відшкодування від Фонду», — йдеться в повідомленні.

16 червня Мінцифри і Фонд гарантування підпишуть меморандум про співпрацю та озвучать всі деталі.