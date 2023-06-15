Грошова маса в Україні в травні зросла на 41,7 мільярда

Грошова маса (агрегат M3) в Україні після зростання у квітні на 2,4% у травні додала ще 1,6%, або 41,7 млрд грн і досягла 2 трлн 660,66 млрд грн. Про це пише «Інтерфакс-Україна» з посиланням на дані НБУ .

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Як змінилися депозити

Зростання депозитів у п'ятому місяці цього року сповільнилося до 1,9% з 2,5% у квітні та було забезпечене повністю гривневими депозитами, які після зростання у квітні на 3,7% у травні збільшилися ще на 3,2%, або 41,4 млрд грн — до 1 трлн 328,9 млрд грн.

Водночас валютні депозити, які додали у квітні 0,2%, у травні скоротилися на 0,6 млрд грн — до 681,3 млрд грн (у гривневому еквіваленті).

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Грошові кошти в обігу поза банками (M0) після зростання у квітні на 2,2%, у травні збільшилися на 0,7% — до 649,4 млрд грн, що відповідає рівню приблизно кінця січня цього року.

Зростання грошової бази (резервних коштів) після сповільнення у квітні до 0,3% у травні прискорилося одразу до 3,1%, або на 26,9 млрд грн, — до 893,5 млрд грн.

Така динаміка пов'язана з черговим етапом підвищення резервних вимог із 11 травня. Також несуттєво — на 5,4 млрд грн, до 45,6 млн грн — збільшилися і готівкові кошти в касах банків.

Вкладення в депозитні сертифікати, що зросли у квітні відразу на 21,4%, або на 75,6 млрд грн, у травні навіть трохи скоротилися (на 1,0 млрд грн) — до 427,4 млрд грн.

Кредитування

Обсяг кредитів після зниження у квітні на 1,0% у травні зменшився ще на 0,9%, або на 8,4 млрд грн, — до 937,8 млрд грн. При цьому гривневі кредити скоротилися лише на 0,3%, або на 2,1 млрд грн — до 692,3 млрд грн, тоді як валютні — на 2,5%, або на 6,3 млрд грн, до 245,5 млрд грн.

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Загалом за п'ять місяців цього року грошова маса збільшилася на 6,4%, база — на 12,7%, тоді як грошові кошти в обігу поза банками скоротилися на 2,5%.