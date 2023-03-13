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13 березня 2023, 11:56 Читать на русском

НБУ: Грошова маса в Україні в лютому зросла на 25 мільярдів

Грошова маса (агрегат M3) в Україні після майже відсутності змін у січні, у лютому цього року зросла на 1%, або на 25,2 млрд грн — до 2,52 трлн грн. Про це свідчать дані Національного банку, передає Інтерфакс-Україна.

Грошова маса (агрегат M3) в Україні після майже відсутності змін у січні, у лютому цього року зросла на 1%, або на 25,2 млрд грн — до 2,52 трлн грн.
Фото: slovoidilo.ua

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Зростання депозитів

Зростання депозитів у другому місяці цього року прискорилося до 2,2% з 1,1% у січні минулого року і було забезпечене переважно гривневими депозитами, які після зниження у січні на 0,8% збільшились у лютому на 2,8% %, або 33,8 млрд грн — до 1,23 трлн грн.

Водночас валютні депозити після стрибка в січні на 4,7%, що могло бути пов'язане зі зростанням курсу інших валют до долара, у лютому додали лише 1%, або 6,7 млрд грн — до 666,2 млрд грн (у гривневому еквіваленті).

Зростання валютних депозитів триває п'ятий місяць поспіль, що у Нацбанку пов'язують із дозволом купувати безготівкову валюту на тримісячний депозит обсягом до 100 тис. грн на місяць.

Проте грошові кошти в обігу поза банками (M0) після зниження у січні на 3,4% у лютому скоротилися ще на 2,4%, або на 15,3 млрд грн — до 628 млрд грн, що відповідає рівню приблизно початку листопада.

Грошова база (резервні кошти) після зростання у першому місяці цього року на 4,7% у другому додала ще 2,1%, збільшившись на 17,17 млрд грн — до 847 млрд грн.

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Така динаміка пов'язана з нарощуванням резервних коштів банків після підвищення Нацбанком нормативів обов'язкового резервування за поточними вкладами: після стрибка відразу на 47,4% у січні, у лютому вони збільшилися ще на 32,5 млрд грн, — до 219 млрд грн.

Водночас готівка у касах банків після зростання у січні на 14,7%, у лютому скоротилася на 11,4%, або на 6,4 млрд грн, — до 49,9 млрд грн.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
0
Сергій Т
Сергій Т
13 березня 2023, 19:51
#
В умовах війни це не поганий результат.
+
+15
bonv
bonv
13 березня 2023, 21:52
#
І гривня на зміцнення…
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