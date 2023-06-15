З початку року аграрії залучили майже 37 мільярдів гривень банківських кредитів

Українські аграрні підприємства станом на 14 червня залучили з початку року майже 37 млрд гривень банківських кредитів. Про це повідомляє пресслужба Мінагрополітики.

►Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Кредити для аграріїв

Як зазначили в МінАПК, з них за державною програмою «Доступні кредити 5−7−9%» 5,8 тисяч господарств отримали 21,8 мільярда гривень.

Загалом найбільший обсяг кредитів за різними програмами отримали аграрії Київської (7,5 млрд грн), Вінницької (3,9 млрд грн) та Дніпропетровської (3 млрд грн), Кіровоградської (2,8 млрд грн) та Одеської (2,5 млрд грн) областей.

За державною програмою «Доступні кредити 5−7−9» найбільше кредитів отримали підприємства таких областей:

Кіровоградська — 2,49 млрд гривень для 838 підприємств;

Вінницька — 2,3 млрд гривень для 745 господарств;

Одеська — 2,1 млрд гривень для 565 агрокомпаній;

Київська — 2,1 млрд гривень для 467 господарств.

Читайте: У 2022 році майже вдвічі зросло кредитування аграріїв: Які банки підтримують фермерів