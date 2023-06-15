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15 червня 2023, 8:34 Читать на русском

З початку року аграрії залучили майже 37 мільярдів гривень банківських кредитів

Українські аграрні підприємства станом на 14 червня залучили з початку року майже 37 млрд гривень банківських кредитів. Про це повідомляє пресслужба Мінагрополітики.

Українські аграрні підприємства станом на 14 червня залучили з початку року майже 37 млрд гривень банківських кредитів.

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Кредити для аграріїв

Як зазначили в МінАПК, з них за державною програмою «Доступні кредити 5−7−9%» 5,8 тисяч господарств отримали 21,8 мільярда гривень.

Загалом найбільший обсяг кредитів за різними програмами отримали аграрії Київської (7,5 млрд грн), Вінницької (3,9 млрд грн) та Дніпропетровської (3 млрд грн), Кіровоградської (2,8 млрд грн) та Одеської (2,5 млрд грн) областей.

За державною програмою «Доступні кредити 5−7−9» найбільше кредитів отримали підприємства таких областей:

  • Кіровоградська — 2,49 млрд гривень для 838 підприємств;
  • Вінницька — 2,3 млрд гривень для 745 господарств;
  • Одеська — 2,1 млрд гривень для 565 агрокомпаній;
  • Київська — 2,1 млрд гривень для 467 господарств.

Читайте: У 2022 році майже вдвічі зросло кредитування аграріїв: Які банки підтримують фермерів

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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bonv
bonv
15 червня 2023, 10:43
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Торгуємо собі у збиток: за рік дефіцит зовнішньої торгівлі України зріс у 40 разів.
У січні-квітні 2023 року негативне сальдо зовнішньої торгівлі України товарами зросло в 39,8 рази порівняно з аналогічним періодом 2022 року — до $7,04 млрд з $0,177 млрд.
Як повідомляє Державна служба статистики, експорт товарів з України за вказаний період порівняно з січнем-квітнем 2022 року скоротився на 19,6% - до $13,334 млрд, тоді як імпорт зріс на 21,5% - до $20,374 млрд.
У квітні-2023 порівняно з березнем-2023 сезонно скоригований обсяг експорту скоротився на 9,3% - до $3,264 млрд, а імпорту — на 1,3% - до $5,345 млрд.
Сезонно скориговане сальдо зовнішньої торгівлі в квітні - 2023 було негативним і склало $2,081 млрд, тоді як в попередньому місяці воно також було негативним — $1,814 млрд.
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