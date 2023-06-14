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14 червня 2023, 19:22 Читать на русском

Більшість українців вважають корупцію головним ризиком відбудови України — опитування

Більшість українців (73%) та представників бізнесу (80%) серед можливих ризиків найбільше непокоїть повернення корупційних схем до процесів відбудови України. Про це свідчать результати опитування «Як відбудовувати Україну», проведеного агентством Info Sapiens на замовлення Transparency International Ukraine за підтримки USAID.

Більшість українців (73%) та представників бізнесу (80%) серед можливих ризиків найбільше непокоїть повернення корупційних схем до процесів відбудови України.
Фото: pixabay.com

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63% громадян та 73% підприємців побоюються відсутності контролю та, як наслідок, розкрадання державних коштів.

Щоб нейтралізувати корупцію, потрібно забезпечити механізми контролю — так вважають 33% населення та 44% представників бізнесу. Також українці виступають за посилення кримінальної відповідальності за корупцію — 24% та 18% відповідно.

Населення загалом має досить розмиті уявлення, які інститути мають відповідати за відбудову. Відносна більшість опитаних (від 42% до 46%) відповідальними за пошук фінансування називають бізнес-структури — як національні, так і міжнародні. На другому місці - органи влади, зокрема, президент та міжнародні донорські організації.

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Контролювати витрати мають майже всі інституції: від влади всіх рівнів до громадських активістів та органів правопорядку. Втім, під час уточнення основну відповідальність за контроль люди покладають на незалежних аудиторів та президента.

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України, яке було створено лише цього року, буде ефективним на думку 65% населення. Очікування ефективності серед бізнесу значно менші та становлять 49%.

Населення та бізнес поділяють позицію, що відбудова України триватиме до 10 років і більше — таку думку висловили 60% бізнесу та населення.

Головними проблемами країни українці називають війну (100%), руйнування інфраструктури та житла (98%), а також корупцію (94%). Безробіття вважають проблемою 89% опитаних — особливо гостро її сприймають жінки. Серед іншого, суттєвими проблемами українці вважають відсутність професіоналів у владі, високу вартість життя та низькі доходи.

🕵️ Ми створили невеличке опитування, щоб дізнатись більше про наших читачів.

💛💙Ваші відповіді допоможуть нам стати кращими, приділяти більше уваги темам, які вам цікаві.

🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

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GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
14 червня 2023, 19:42
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Не надо врать!!! Все знают чтотеще в 2014 году, на встрече Порошенко с представителями бизнеса, Порошенко анонсировал судебную реформу как — то что навсегда остоновит коррупцию…
Все знают, что еще в 2014 году, яценюк анансировал создание НАЗК с финансированием более ярда гривен (в штате 48 человек) как единственный механизм борьбы с чиновниками коррупционерами.
Так что… не раскачивайте лодку… в Украине коррупции нет!!!
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Артем Сабуров
Артем Сабуров
14 червня 2023, 20:11
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Куда записаться на отлов и отстрел коррумпированных ненасытных свиней ?
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+15
matroskin
matroskin
14 червня 2023, 20:14
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«Контролювати витрати мають майже всі інституції: від влади всіх рівнів до громадських активістів»
І що той контроль дає? Чим більше людей буде в цьому ланцюжку, тим більше буде вкрадено, бо кожен буде краси собі. За часів СРСР при райвідділку було два дяді ОБХСС звались і красти боялись бо знали що сядуть реально. А зараз НАБУ, САП, НАЗК, ВЕБ і т.д. і половина новин-хто де і скільки вкрав.
Толку з того контролю? Зайдіть на сайт держ.закупівель, там практично кожна покупка космічні ціни (а як копнуть по факту то 30% «закупівель» там взагалі лише на папері), і що, хотіли побачить-дивіться, щось змінилось?
Ось із свіжого, ніхто й не ховається, купили сковородок в бомбосховище по 700 тис/шт!!!
https://www.epravda.com.ua/news/2023/06/14/701174/
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GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
14 червня 2023, 20:21
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Когда под руководством самого главного бородача нефедова, запускали ПРОЗОРО все знали что куррупции пришел конец!
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