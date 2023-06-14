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14 червня 2023, 14:52 Читать на русском

Суд США тимчасово заблокував угоду Microsoft та Activision Blizzard на $69 мільярдів

13 червня суддя США задовольнив запит Федеральної торгової комісії США (FTC) про тимчасове блокування угоди Microsoft Corp щодо придбання виробника відеоігор Activision Blizzard за $69 млрд і призначив слухання наступного тижня, пише Reuters.

13 червня суддя США задовольнив запит Федеральної торгової комісії США (FTC) про тимчасове блокування угоди Microsoft Corp щодо придбання виробника відеоігор Activision Blizzard за $69 млрд і призначив слухання наступного тижня, пише Reuters.► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінансиЩо відомо про блокування угодиОкружний суддя США Едвард Давіла призначив дводенне слухання на запит FTC про попередню судову заборону на 22−23 червня в Сан-Франциско.

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Що відомо про блокування угоди

Окружний суддя США Едвард Давіла призначив дводенне слухання на запит FTC про попередню судову заборону на 22−23 червня в Сан-Франциско.

Без ухвали суду Microsoft могла б закрити угоду на $69 млрд уже в пʼятницю, 16 червня.

FTC, яка забезпечує дотримання антимонопольного законодавства, звернулася до судді з проханням заблокувати придбання Activision на початку грудня. Слухання у справі про адміністративне правопорушення має розпочатися 2 серпня.

Читайте: В ЄС схвалили купівлю Activision Blizzard корпорацією Microsoft за $69 мільярдів

На підставі слухань наприкінці червня федеральний суд вирішить, чи необхідна попередня судова заборона, яка діятиме під час адміністративного розгляду справи.

Давіла сказав, що тимчасовий заборонний судовий наказ, виданий у вівторок, «необхідний для збереження статус-кво, поки скарга перебуває на розгляді, і збереження спроможності цього суду розпорядитися про ефективну допомогу у разі, якщо він вирішить, що попередня судова заборона виправдана…».

Microsoft та Activision мають надати юридичні аргументи проти попередньої судової заборони до 16 червня.

Передісторія

16 травня Microsoft отримала від Єврокомісії схвалення угоди про придбання компанії Activision Blizzard.

27 квітня Управління з питань конкуренції та ринків Великої Британії (CMA) заблокувало угоду американської компанії Microsoft про покупку розробника відеоігор Activision Blizzard на $68,7 млрд.

18 січня 2022 року корпорація Microsoft оголосила про покупку Activision Blizzard, одного з найвідоміших у світі розробників та видавців ігор. Сума угоди становить $68,7 млрд.

Джерело: Мінфін
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