Власникам знищеного внаслідок війни майна розповіли, як відновити втрачені документи на право власності

Для отримання компенсації від держави за зруйноване майно, українцям необхідно надати документ, який підтверджує право власності. Однак через руйнування будинків багато українців втратили документи. У разі втрати документа на право власності, видається дублікат втраченого або зіпсованого документа. Про це повідомляє Київська міська рада.

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Як отримати дублікат втраченого документа

Варіант № 1

Якщо право власності на нерухоме майно оформлене до 2003 року, то для отримання дубліката правовстановлюючого документа потрібно звернутись до нотаріуса, який видавав цей документ, нотаріального архіву, посадової особи органу місцевого самоврядування або Центру надання адміністративних послуг.

Варіант № 2

Якщо право власності на нерухоме майно оформлене після 2003 року, то інформацію про право власності людина може отримати з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно самостійно, через нотаріуса або Центр надання адміністративних послуг.

Варіант № 3

У випадку якщо заявник не оформив право власності на нерухоме майно або немає можливості отримати дублікати правовстановлюючих документів, необхідно звернутись до суду для встановлення права власності на нерухоме майно.

Якщо у вас виникли проблеми з відновленням документів, звертайтесь на гарячу лінію безоплатної правової допомоги: 0 800 213 103.

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України спільно з Міністерством юстиції України розробили інфографіку щодо порядку відновлення знищених або втрачених документів на право власності пошкодженого/зруйнованого житла.