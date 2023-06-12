«Армія відновлення» вже налічує майже 30 тисяч безробітних

Держслужба зайнятості вже видала 29 557 направлень на виконання суспільно корисних робіт у рамках проєкту «Армія відновлення». Про це повідомляє Держслужба зайнятості.

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Хто долучився до проєкту

Зазначається, що до проєкту долучились 18 регіонів. При цьому на оплату послуг за виконання суспільно корисних робіт держава спрямувала 173 млн грн.

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Серед областей з найбільшою кількістю залучених безробітних лідирують Полтавська (5 409 направлення), Харківська (5 115) та Київська (3 228).

Нагадаємо

Участь в суспільно корисних роботах з боку безробітних є добровільною і оплачується на рівні не нижче за мінімальну зарплату, яка на сьогодні складає 6700 грн. Крім того, оплату праці за виконання таких робіт можуть дофінансовувати з обласних бюджетів.