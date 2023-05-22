На виплату заробітної плати у рамках проєкту «Армія відновлення» вже спрямували 137 мільйонів гривень. Про це повідомляє пресслужба Державної служби зайнятості в Telegram.
«Армія відновлення»: на зарплати учасникам проєкту спрямували понад 137 мільйонів
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Скільки виплатили
Станом на 22 травня Держслужба зайнятості направила на виконання суспільно корисних робіт 21 627 осіб.
Загалом до проєкту долучились 18 областей України.
До першої п’ятірки областей з найбільшою кількістю залучених безробітних увійшли:
- Полтавська (4385);
- Харківська (3337);
- Київська (2521);
- Донецька (2434);
- Чернігівська (2428).
Джерело: Мінфін
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