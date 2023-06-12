Кабінет міністрів збирається виділити гроші людям, які постраждали внаслідок підтоплення після знищення росіянами греблі Каховської ГЕС. Про це сказала віцепрем'єр-міністерка, міністерка з питань реінтеграції Ірина Верещук в ефірі єдиного телемарафону.
Мешканці підтоплених районів Херсонщини отримають грошову допомогу
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Допомога держави
«Прем'єр-міністр поставив завдання розробити проєкт постанови щодо грошової допомоги мешканцям, які потрапили в зону лиха. Це буде одноразова грошова допомога», — сказала вона.
Розмір виплати поки що не встановлений.
Крім того, евакуйовані херсонці отримають право на отримання допомоги як внутрішньо переміщені особи.
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«Люди, які перемістилися навіть у межах області з зони підтоплення, підпадають під сфери дії постанови, яка визначає їх як внутрішньо переміщених осіб. Вони отримуватимуть виплати щомісяця — 2000 і 3000 грн [на дорослих і дітей відповідно]», — сказала Верещук.
Крім того, мешканці підтоплених районів потрапляють під закон про єВідновлення.
Нагадаємо
Вночі 6 червня 2023 року російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. Через повінь загинули щонайменше п'ять людей, ще 13 вважаються зниклими безвісти.
Коментарі - 1
В 9-поверхівці 9 поверхів мешканці, а постраждали тільки ті що на 1.