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11 червня 2023, 9:10 Читать на русском

Збитки навколишнього середовища через підрив Каховської ГЕС вже перевищили 55 мільярдів

Сума орієнтовної шкоди навколишньому середовищу через підрив росіян Каховської ГЕС вже перевищила 55 млрд гривень. Про це повідомляє пресслужба Міністерства захисту навколишнього середовища та природних ресурсів.

Сума орієнтовної шкоди навколишньому середовищу через підрив росіян Каховської ГЕС вже перевищила 55 млрд гривень.

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Збитки навколишнього середовища

Поки що ситуація у нацпарках регіону критична, оскільки під загрозою зникнення 30% природно-заповідного фонду Херсонщини.

За словами міністра захисту навколишнього середовища та природних ресурсів Руслана Стрільця, станом на ранок 10 червня з Каховського водосховища пішло 62% його обсягу або 12,24 куб.км води. Рівень води у водосховищі вже 10,55 м і продовжує знижуватися.

«Вода з Каховського водосховища зрівняла з водним дзеркалом нацпарк „Нижньодніпровський“. Триває обмілення акваторії у нацпарках „Великий Луг“ — на 4,2 метри та „Каменська Січ“ — на 6 метрів», — йдеться у повідомленні.

Читайте також: Підрив Каховської ГЕС: Україна може втратити кілька мільйонів тонн урожаю

Також окупованим росіянами Олешківським піскам загрожує підняття ґрунтових вод. Через підрив дамби Каховської ГЕС зараз уже підтоплено близько 1200 га території Кінбурнського півострова.

Нагадаємо

6 червня російські окупанти здійснили підрив Каховської гідроелектростанції.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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0
Сергей Панасенко
Сергей Панасенко
11 червня 2023, 10:53
#
Из-за подрыва Каховской ГЭС 700 тысяч человек в Украине остались без доступа к питьевой воде — ООН
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0
Kharakternyk
Kharakternyk
11 червня 2023, 11:48
#
Геноцид і екоцид.
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