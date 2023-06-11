Збитки навколишнього середовища через підрив Каховської ГЕС вже перевищили 55 мільярдів

Сума орієнтовної шкоди навколишньому середовищу через підрив росіян Каховської ГЕС вже перевищила 55 млрд гривень. Про це повідомляє пресслужба Міністерства захисту навколишнього середовища та природних ресурсів.

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Збитки навколишнього середовища

Поки що ситуація у нацпарках регіону критична, оскільки під загрозою зникнення 30% природно-заповідного фонду Херсонщини.

За словами міністра захисту навколишнього середовища та природних ресурсів Руслана Стрільця, станом на ранок 10 червня з Каховського водосховища пішло 62% його обсягу або 12,24 куб.км води. Рівень води у водосховищі вже 10,55 м і продовжує знижуватися.

«Вода з Каховського водосховища зрівняла з водним дзеркалом нацпарк „Нижньодніпровський“. Триває обмілення акваторії у нацпарках „Великий Луг“ — на 4,2 метри та „Каменська Січ“ — на 6 метрів», — йдеться у повідомленні.

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Також окупованим росіянами Олешківським піскам загрожує підняття ґрунтових вод. Через підрив дамби Каховської ГЕС зараз уже підтоплено близько 1200 га території Кінбурнського півострова.

Нагадаємо

6 червня російські окупанти здійснили підрив Каховської гідроелектростанції.