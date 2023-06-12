Підсанкційні інвестори Сенс Банку готові продати свою частку в банку за один долар

Підсанкційні власники українського Sense Bank готові продати 75,6% банку за $1, йдеться у пресрелізі материнської компанії ABH Holdings S.A.

►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси Що відомо 26 квітня рада директорів ABHH вирішила не оголошувати, не виплачувати та не надавати жодних дивідендів, не розподіляти та не надавати будь-яких інших коштів своїм акціонерам, які підпали під санкції, йдеться у коментарі ABHH.

У пресрелізі зазначається, що запропонована вартість угоди при придбанні всіх 75,6% Sense Bank є номінальною сумою, що еквівалентна $1.

Після повномасштабного вторгнення росії в Україну українські регулюючі органи впроваджували нові правила щодо підсанкційних власників банків, зокрема, щодо зменшення їх частки у статутному капіталі банку до рівня нижче 10% кожного з них, нагадали в ABHH.

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Як пояснили в ABHH, основна мета пошуку інвестора — зменшення частки кінцевих бенефіціарних власників, які потрапили під санкції, до рівня, який би відповідав вимогам України.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що до Нацбанку України надійшов неповний пакет документів на набуття істотної участі у Сенс Банку від потенційного покупця.

11 квітня Верховна Рада у першому читанні проголосувала за законопроєкт № 9107−1, який дозволить НБУ дати старт націоналізації Сенс Банку.