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12 червня 2023, 14:51 Читать на русском

Підсанкційні інвестори Сенс Банку готові продати свою частку в банку за один долар

Підсанкційні власники українського Sense Bank готові продати 75,6% банку за $1, йдеться у пресрелізі материнської компанії ABH Holdings S.A.

Підсанкційні власники українського Sense Bank готові продати 75,6% банку за $1, йдеться у пресрелізі материнської компанії ABH Holdings S.

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Що відомо

26 квітня рада директорів ABHH вирішила не оголошувати, не виплачувати та не надавати жодних дивідендів, не розподіляти та не надавати будь-яких інших коштів своїм акціонерам, які підпали під санкції, йдеться у коментарі ABHH.

У пресрелізі зазначається, що запропонована вартість угоди при придбанні всіх 75,6% Sense Bank є номінальною сумою, що еквівалентна $1.

Після повномасштабного вторгнення росії в Україну українські регулюючі органи впроваджували нові правила щодо підсанкційних власників банків, зокрема, щодо зменшення їх частки у статутному капіталі банку до рівня нижче 10% кожного з них, нагадали в ABHH.

Читайте: Акціонер Сенс Банку просить РНБО дозволити його продаж європейському інвестору

Як пояснили в ABHH, основна мета пошуку інвестора — зменшення частки кінцевих бенефіціарних власників, які потрапили під санкції, до рівня, який би відповідав вимогам України.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що до Нацбанку України надійшов неповний пакет документів на набуття істотної участі у Сенс Банку від потенційного покупця.

11 квітня Верховна Рада у першому читанні проголосувала за законопроєкт № 9107−1, який дозволить НБУ дати старт націоналізації Сенс Банку.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

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+15
zxcvb1979
zxcvb1979
12 червня 2023, 15:31
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Сколько можно мурку водить. Примите четкий недвусмысленный закон. Все активы в Украине принадлежащие частично или полностью гражданам РФ подлежат незамедлительной конфискации в счёт покрытия последствий агрессии. Приват банк национализировали в своё время теперь он несёт золотые «яйца» в бюджет.
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+11
Олександр Ясиновський
Олександр Ясиновський
12 червня 2023, 15:55
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Можливо Вас розчарую, але ніяких золотих яєць він в бюджет не приносить. в 2022році «попросили» заплатити більше податків, а так банк перекриває поки збитки минулих періодів.
гляньте звітність https://static.privatbank.ua/files/dod1_01052023_2022.pdf?_gl=1*bqcchs*_ga*MTc0MzA5ODUzNS4xNjg2NTczOTQw*_ga_C7N2L9YCQ9*MTY4NjU3Mzk0MC4xLjEuMTY4NjU3Mzk1My40Ny4wLjA.
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0
zxcvb1979
zxcvb1979
12 червня 2023, 17:40
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Покажите мне банк который в 2022 году был прибыльный? Приват за годы владения государством себя окупил и продолжает приносить доход, а когда всё нормализуется его при желании можно продать за рыночную цену американцам, немцам и другим цивилизованным странам. Так же нужно поступить и с сенсом.
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