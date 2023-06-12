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12 червня 2023, 12:47 Читать на русском

UBS оголосив про завершення поглинання Credit Suisse

UBS Group завершила угоду з придбання колишнього конкурента Credit Suisse, здійснивши найбільше злиття в банківській сфері після фінансової кризи 2008 року, пише Bloomberg.

UBS Group завершила угоду з придбання колишнього конкурента Credit Suisse, здійснивши найбільше злиття в банківській сфері після фінансової кризи 2008 року, пише Bloomberg.►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінансиЩо відомоШвейцарський банк оголосив про закриття угоди у відкритому листі, який опубліковано в місцевих і міжнародних газетах у понеділок, 12 червня.
Фото: wikipedia.org

►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Що відомо

Швейцарський банк оголосив про закриття угоди у відкритому листі, який опубліковано в місцевих і міжнародних газетах у понеділок, 12 червня.

Процес поглинання продовжувався більше двох місяців. Минулого тижня UBS завершив переговори з урядом Швейцарії щодо гарантій на 9 млрд швейцарських франків ($10 млрд) від потенційних втрат активів Credit Suisse.

Читайте: Швейцарський банк UBS купив Credit Suisse

Ця угода забезпечує UBS несподіваний прибуток у десятки мільярдів доларів і починає період складної інтеграції, який, ймовірно, призведе до скорочення тисяч робочих місць, зазначає агентство.

Перед головним виконавчим директором UBS Серджіо Ермотті тепер стоїть завдання об'єднати два банки, що дуже схожі, і вирішити, від яких видів діяльності відмовитися.

Нагадаємо

Найбільша банківська угода з часів світової фінансової кризи приведе до створення групи, яка контролює активи у розмірі $5 трлн, що надасть UBS лідируючі позиції на ключових ринках.

Читайте також: UBS веде переговори про поглинання Credit Suisse — Bloomberg

В оновленому банку працюватиме 120 000 осіб в усьому світі, хоча він уже оголосив, що скорочуватиме робочі місця, щоб скоротити витрати.

UBS поспішав закрити угоду в рекордно короткі терміни, сподіваючись забезпечити велику впевненість для клієнтів та співробітників Credit Suisse та запобігти звільненням.

Джерело: Мінфін
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