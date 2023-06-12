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12 червня 2023, 11:39 Читать на русском

NovaPay розмістила дебютний відкритий випуск облігацій

«НоваПей Кредит», що входить до небанківської фінансової групи NovaPay, зареєструвала публічний випуск трирічних облігацій серії А на суму 100 млн грн. Їх можна придбати строком від 1 до 18 місяців, а ставка доходності залежатиме від строку і сягатиме 20%. Про це йдеться у повідомленні компанії.

«НоваПей Кредит», що входить до небанківської фінансової групи NovaPay, зареєструвала публічний випуск трирічних облігацій серії А на суму 100 млн грн.

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Деталі

Виплата доходу здійснюватиметься на банківський рахунок клієнта після закінчення терміну дії угоди про купівлю цінних паперів — так само як і виплата відсотків за депозитами.

Обіг облігацій

Облігації NovaPay вже є в обігу на вторинному ринку. Їх можуть придбати клієнти, партнери, співробітники, або будь-яка людина, яка забажає інвестувати у цей інструмент.

Читайте: «Нова пошта» розміщує облігації на 100 млн під 20% річних: кому вони підійдуть

Наразі формується список передзамовлення на цінні папери. Придбати облігації можна легко та швидко у фахівців NovaPay, які підготують і оформлять угоди.

Вже восени купити облігації можна буде через мобільний додаток NovaPay та за допомогою оператора-касира у відділенні Нової пошти.

На загальну суму проданих облігацій NovaPay нарахує 1% річних та інвестує ці кошти у допомогу ЗСУ.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін»писав, що Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку 30 травня зареєструвала звіт про результати емісії відсоткових незабезпечених облігацій ТОВ «Нова пошта» серії «D» загальним номінальним обсягом 800 млн грн без здійснення публічної пропозиції.

🕵️Ми створили невелике опитування, щоб краще дізнатися наших читачів.

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Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

+
+2
Dmitrik7
Dmitrik7
12 червня 2023, 11:53
#
Это минус 19,5% налогов и налоговая декларация по итогу года?
+
0
exarus
exarus
12 червня 2023, 13:07
#
Так, звісно
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
12 червня 2023, 13:55
#
НДФЛ — только для физлиц…
А кроме них есть ФОПы
и единоналожники…
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