NovaPay розмістила дебютний відкритий випуск облігацій

«НоваПей Кредит », що входить до небанківської фінансової групи NovaPay, зареєструвала публічний випуск трирічних облігацій серії А на суму 100 млн грн. Їх можна придбати строком від 1 до 18 місяців, а ставка доходності залежатиме від строку і сягатиме 20%. Про це йдеться у повідомленні компанії.

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Деталі

Виплата доходу здійснюватиметься на банківський рахунок клієнта після закінчення терміну дії угоди про купівлю цінних паперів — так само як і виплата відсотків за депозитами.

Обіг облігацій

Облігації NovaPay вже є в обігу на вторинному ринку. Їх можуть придбати клієнти, партнери, співробітники, або будь-яка людина, яка забажає інвестувати у цей інструмент.

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Наразі формується список передзамовлення на цінні папери. Придбати облігації можна легко та швидко у фахівців NovaPay, які підготують і оформлять угоди.

Вже восени купити облігації можна буде через мобільний додаток NovaPay та за допомогою оператора-касира у відділенні Нової пошти.

На загальну суму проданих облігацій NovaPay нарахує 1% річних та інвестує ці кошти у допомогу ЗСУ.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін»писав, що Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку 30 травня зареєструвала звіт про результати емісії відсоткових незабезпечених облігацій ТОВ «Нова пошта» серії «D» загальним номінальним обсягом 800 млн грн без здійснення публічної пропозиції.