«НоваПей Кредит», що входить до небанківської фінансової групи NovaPay, зареєструвала публічний випуск трирічних облігацій серії А на суму 100 млн грн. Їх можна придбати строком від 1 до 18 місяців, а ставка доходності залежатиме від строку і сягатиме 20%. Про це йдеться у повідомленні компанії.
NovaPay розмістила дебютний відкритий випуск облігацій
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Деталі
Виплата доходу здійснюватиметься на банківський рахунок клієнта після закінчення терміну дії угоди про купівлю цінних паперів — так само як і виплата відсотків за депозитами.
Обіг облігацій
Облігації NovaPay вже є в обігу на вторинному ринку. Їх можуть придбати клієнти, партнери, співробітники, або будь-яка людина, яка забажає інвестувати у цей інструмент.
Читайте: «Нова пошта» розміщує облігації на 100 млн під 20% річних: кому вони підійдуть
Наразі формується список передзамовлення на цінні папери. Придбати облігації можна легко та швидко у фахівців NovaPay, які підготують і оформлять угоди.
Вже восени купити облігації можна буде через мобільний додаток NovaPay та за допомогою оператора-касира у відділенні Нової пошти.
На загальну суму проданих облігацій NovaPay нарахує 1% річних та інвестує ці кошти у допомогу ЗСУ.
Нагадаємо
Раніше «Мінфін»писав, що Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку 30 травня зареєструвала звіт про результати емісії відсоткових незабезпечених облігацій ТОВ «Нова пошта» серії «D» загальним номінальним обсягом 800 млн грн без здійснення публічної пропозиції.
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Коментарі - 3
А кроме них есть ФОПы
и единоналожники…