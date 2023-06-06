Нацкомісія зареєструвала облігації Нової пошти на 800 мільйонів

Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку 30 травня зареєструвала звіт про результати емісії відсоткових незабезпечених облігацій ТОВ «Нова пошта» серії «D» загальним номінальним обсягом 800 млн грн без здійснення публічної пропозиції. Про це пише Інтерфакс-Україна.

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Деталі

Як відомо, номінал однієї облігації Нової пошти — 1 тис. грн.

Нова пошта тільки в лютому цього року завершила розміщення облігації серії «C» на 800 млн грн.

Згідно з інформацією «Стандарт-Рейтинг», який присвоїв випуску облігацій Нової пошти серії «D» кредитний рейтинг «uaAA», їх випущено з погашенням із 27 до 31 січня 2025 року зі щоквартальною виплатою відсотків і номінальною ставкою 23% річних.

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Зазначається, що 29% від обсягу залучених коштів буде спрямовано на підтримку операційних потужностей емітента, 25% — на створення безпечних місць для працівників емітента та 46% — інвестиції в BDF контейнери, контейнеровози та пластикові контейнери для посилок.

Як повідомлялося, у лютому цього року Нова пошта погасила випущені в березні 2020 року облігації серії «В» на 700 млн грн.

Термін обігу облігацій серії «С» — до 12 січня 2024 року, номінальна відсоткова ставка за ним — 24% річних.

За даними «Стандарт-Рейтинг», виручка «Нової пошти» в першому кварталі 2023 року зросла у 2,1 раза, або на 113,2% — до 8 млрд 83,1 млн грн, EBITDA — майже в 4,4 раза, до 1 млрд 307,8 млн грн, а чистий прибуток — майже у 8 разів, до 1 млрд 54,91 млн грн.