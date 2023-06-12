Ексміністр фінансів США розповів, коли долар може втратити статус провідної валюти

Американський долар може втратити статус резервної валюти лише внаслідок падіння авторитету та впливу США у світі. Також може вплинути держборг країни, який збільшується. Про це заявив ексміністр фінансів США Ларрі Саммерс, пише ubr.ua з посиланням на ВВC News.

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Статус долара

«Історія дає однозначну відповідь: долар може втратити статус резервної валюти, але коли це станеться, у нас будуть серйозніші проблеми. Тому що якщо долар втратить свій статус, то тільки в результаті падіння авторитету і впливу США у світі. І тому, що ми влізли у непідйомні борги», — зазначив колишній міністр.

За його словами, треба згадати, що долар змінив фунт як резервну валюту, коли економіка Великої Британії ослабла після Першої та Другої світових воєн.

Попит на доларові активи дозволяє США фінансувати величезний дефіцит торгівлі та бюджету. Однак приплив іноземного капіталу не призводить до зростання інвестицій, а пригнічує заощадження та роздмухує борг, вважає американський економіст Майкл Петтіс із Центру Карнегі в Пекіні.

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У долара є дві важливі функції на світовому ринку — це резервна та розрахункова валюта. Позиції долара як розрахункової валюти посилюються, незважаючи на активні спроби Китаю, росії, Бразилії, Індії та інших економік, що розвиваються, торгувати в рупіях і юанях.

До кінця 2022-го у світі було накопичено резервів приблизно на $12 трлн в еквіваленті. Майже 60% зберігається у доларах, близько 20% — у євро. На юань припало 3% — менше, ніж у японської єни та британського фунта (по 5%).

Проте частка долара скорочується. За даними МВФ, показник досяг мінімальної позначки з 1995 року.