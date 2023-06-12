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12 червня 2023, 9:26 Читать на русском

Населення продовжує скуповувати валюту

У травні населення купило валюти на $250,2 млн більше, ніж продало. Про це йдеться у даних Національного банку.

У травні населення купило валюти на $250,2 млн більше, ніж продало.

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Купівля валюти

На готівковому валютному ринку у травні чиста купівля валюти населенням перевищила продаж.

У травні українці продали валюти на $1 377,2 млн в еквіваленті, а купили на $1 627,4 млн в еквіваленті.

Читайте: Попит падає: українці скоротили купівлю валюти на $200 мільйонів

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Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Qwerty1999
Qwerty1999
12 червня 2023, 9:35
#
Всё предсказуемо…

Продажа безналичной валюты на депозиты в банках сошла на нет,
и эти освободившиеся гривневые средства частично перекочевали
на наличный рынок валюты.
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