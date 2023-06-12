У травні населення купило валюти на $250,2 млн більше, ніж продало. Про це йдеться у даних Національного банку.
Населення продовжує скуповувати валюту
►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси
Купівля валюти
На готівковому валютному ринку у травні чиста купівля валюти населенням перевищила продаж.
У травні українці продали валюти на $1 377,2 млн в еквіваленті, а купили на $1 627,4 млн в еквіваленті.
Читайте: Попит падає: українці скоротили купівлю валюти на $200 мільйонів
🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.
💛💙 Ваші відповіді допоможуть нам стати кращими, приділяти більше уваги темам, які вам цікаві.
🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання .
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
Коментарі - 1
Продажа безналичной валюты на депозиты в банках сошла на нет,
и эти освободившиеся гривневые средства частично перекочевали
на наличный рынок валюты.