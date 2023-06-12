Населення продовжує скуповувати валюту

У травні населення купило валюти на $250,2 млн більше, ніж продало. Про це йдеться у даних Національного банку .

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Купівля валюти

На готівковому валютному ринку у травні чиста купівля валюти населенням перевищила продаж.

У травні українці продали валюти на $1 377,2 млн в еквіваленті, а купили на $1 627,4 млн в еквіваленті.

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