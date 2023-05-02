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2 травня 2023, 10:16 Читать на русском

Попит падає: українці скоротили купівлю валюти на $200 мільйонів

Населення України у квітні 2023 року продало комерційним банкам готівкової та безготівкової валюти на $1 335,4 млн (в еквіваленті) і купило на $1 559,6 млн. Чиста купівля валюти склала $224,2 млн. Про це йдеться в даних НБУ.

Населення України у квітні 2023 року продало комерційним банкам готівкової та безготівкової валюти на $1 335,4 млн (в еквіваленті) і купило на $1 559,6 млн.
Фото: depositphotos

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У квітні українці скоротили купівлю валюти на $200,1 млн порівняно з березнем, коли вони купили $424,3 млн.

Читайте: Долар та євро на початку травня: чому курс євровалюти знову змусить понервувати українців

Всього з початку 2023 року українці продали $5 064,1 млн і купили на $6 781,4 млн. Чиста купівля валюти склала $1 717,3 млн.

🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.

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🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання .

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

+
0
alexkush
alexkush
2 травня 2023, 10:26
#
Понятно, что в апреле украинцы меньше в апреле покупали валюты, поскольку в апреле было много было затрат в гривне на Пасху, гробки. посмотрим какая ситуация будет в мае. уверен, что обемы покупки валюты населением вырастут в разы
+
+15
Alex2006
Alex2006
2 травня 2023, 12:13
#
З якого це дива? Ви думаєте, населення все ще не порозумнішало і продовжить робити себе біднішим? Вчора вже писав:
Отже, почався новий місяць, згідно зі зворотньої прогресії Алекса (https://minfin.com.ua/blogs/alex2006/195332/) наразі у мінусі відносно військових облігацій усі ті, хто купував долар дорожче таких позначок по місяцям:

Квітень. 37.21
Березень. 36.67
Лютий. 36.14
Січень. 35.63
Грудень. 35.13
Листопад. 35.43
Жовтень 35.07
Вересень. 34.72
Серпень. 34.65

Таким чином той, хто у вересні купував долар по 42.65 (інвестуючи у девальвацію, інфляцію, знищення економіки України та зменшення допомоги фронту) має на 42.65−34.72=7.93 грн на доларі гірший результат (або -18.6% втрати інвестицій).
+
0
Pablito
Pablito
2 травня 2023, 10:30
#
Как бы и уровень достатка постепенно падает. Затягивание войны явно не способствует благосостоянию. Украине жизненно необходимо ускорить обнуление русских фашистов.
+
+15
Alex2006
Alex2006
2 травня 2023, 12:15
#
Ну рівень достатку впав через інфляцію і згортання економіки, які спричинила девальвація, яку спричинили ті, хто нагрібав валюту «щоб було». Тому усі питання до тих, хто її нагрібав.
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