Населення України у квітні 2023 року продало комерційним банкам готівкової та безготівкової валюти на $1 335,4 млн (в еквіваленті) і купило на $1 559,6 млн. Чиста купівля валюти склала $224,2 млн. Про це йдеться в даних НБУ.
Попит падає: українці скоротили купівлю валюти на $200 мільйонів
У квітні українці скоротили купівлю валюти на $200,1 млн порівняно з березнем, коли вони купили $424,3 млн.
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Всього з початку 2023 року українці продали $5 064,1 млн і купили на $6 781,4 млн. Чиста купівля валюти склала $1 717,3 млн.
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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 4
Отже, почався новий місяць, згідно зі зворотньої прогресії Алекса (https://minfin.com.ua/blogs/alex2006/195332/) наразі у мінусі відносно військових облігацій усі ті, хто купував долар дорожче таких позначок по місяцям:
Квітень. 37.21
Березень. 36.67
Лютий. 36.14
Січень. 35.63
Грудень. 35.13
Листопад. 35.43
Жовтень 35.07
Вересень. 34.72
Серпень. 34.65
Таким чином той, хто у вересні купував долар по 42.65 (інвестуючи у девальвацію, інфляцію, знищення економіки України та зменшення допомоги фронту) має на 42.65−34.72=7.93 грн на доларі гірший результат (або -18.6% втрати інвестицій).