Попит падає: українці скоротили купівлю валюти на $200 мільйонів

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Всього з початку 2023 року українці продали $5 064,1 млн і купили на $6 781,4 млн. Чиста купівля валюти склала $1 717,3 млн.

У квітні українці скоротили купівлю валюти на $200,1 млн порівняно з березнем, коли вони купили $424,3 млн.

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