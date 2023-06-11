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11 червня 2023, 14:08 Читать на русском

Економіка України відновлюється: Реальний ВВП зріс на 2,4%

У І кварталі 2023 року зменшення ВВП становило 10,5% в порівнянні з попередньою річною оцінкою Мінекономіки в розмірі мінус 14,1%. Про це повідомила міністр економіки України Юлія Свириденко, коментуючи дані Держстату.

У І кварталі 2023 року зменшення ВВП становило 10,5% в порівнянні з попередньою річною оцінкою Мінекономіки в розмірі мінус 14,1%.

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Зростання ВВП

«Такі дані свідчать про те, що економіка України адаптується та відновлюється більш швидкими темпами, ніж прогнозувалося раніше. Вона продовжує працювати й долати виклики війни. І це підтверджується зростанням реального ВВП сезонно скоригованого в І кварталі 2023 порівняно з IV кварталом 2022-го на 2,4%», — зазначила вона.

Читайте: Світовий банк погіршив прогноз зростання ВВП України

Міністр також додала, що підтримкою для бізнесу та населення лишаються заходи уряду щодо стабілізації ситуації в енергетиці та вирішенні логістичних проблем у тому числі з доступом до окремих морських портів в рамках зернової угоди.

Крім того, за словами Свириденко, поліпшенню ситуації сприяє і реалізація програм підтримки підприємств, як-от «Доступні кредити 5−7−9%» і грантові програми «єРобота», а також міжнародна допомога від країн-партнерів.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, інвестиційна компанія Dragon Capital, одна з провідних на українському ринку, прогнозує реальне зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) у 2023 році на 3%, тоді як раніше очікувала його зниження на 0,5%.

🕵️Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.

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🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання .

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 6

+
+66
Vlad UKR
Vlad UKR
11 червня 2023, 15:02
#
Ох и Лапша, кто ее кушает? Рисуют цифры кто как хочет. Спад экономии хуже раза в 5 чем 2014 г, но тут все нормально, а вы там как то держитесь, пока мы тут рисуем красивые цифры и победы в экономике… Напоминает Марафон — все прекрасно четверть населения исчезло половина страны в разрушениях но все хорошо идет по плану.
+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
11 червня 2023, 15:24
#
Все йде по плану. Деталі плану будуть відомі пізніше.
+
0
HarryK
HarryK
11 червня 2023, 15:26
#
Все, що ви описали, вже мало свій ефект і було відображено в попередніх комунікаціях і статистиці мінекономіки. Зріст є у порівнянні з економікою, яка вже зазнала вами зазначених втрат. До чого тоді ваш коментар?
+
+72
Артем Сабуров
Артем Сабуров
11 червня 2023, 15:19
#
У ахметова и пинчука доходы выросли благодаря войне. У резидента 95 квартала алексея «17 грн» резникова и чиновников минобороны доходы рвут башню. Не знают куда бабло прятать.
+
+15
Vlad UKR
Vlad UKR
11 червня 2023, 15:35
#
Да во власти за 4 года сейчас Топ миллиардерами стали любимцы 73%, пока остальные на фронте в окопах, все по плану Оманскому идет. Уже даже в Рейтинги Форбс вошли становятся новыми Олегархами за год войны по Лиарду взяли легко. Нам Сумно — читать у кого Реальный ВВП вырос на 2,4% Бог им судья!
+
0
youknow
youknow
11 червня 2023, 16:40
#
Слава Богу
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