Економіка України відновлюється: Реальний ВВП зріс на 2,4%

У І кварталі 2023 року зменшення ВВП становило 10,5% в порівнянні з попередньою річною оцінкою Мінекономіки в розмірі мінус 14,1%. Про це повідомила міністр економіки України Юлія Свириденко, коментуючи дані Держстату.

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Зростання ВВП

«Такі дані свідчать про те, що економіка України адаптується та відновлюється більш швидкими темпами, ніж прогнозувалося раніше. Вона продовжує працювати й долати виклики війни. І це підтверджується зростанням реального ВВП сезонно скоригованого в І кварталі 2023 порівняно з IV кварталом 2022-го на 2,4%», — зазначила вона.

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Міністр також додала, що підтримкою для бізнесу та населення лишаються заходи уряду щодо стабілізації ситуації в енергетиці та вирішенні логістичних проблем у тому числі з доступом до окремих морських портів в рамках зернової угоди.

Крім того, за словами Свириденко, поліпшенню ситуації сприяє і реалізація програм підтримки підприємств, як-от «Доступні кредити 5−7−9%» і грантові програми «єРобота», а також міжнародна допомога від країн-партнерів.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, інвестиційна компанія Dragon Capital, одна з провідних на українському ринку, прогнозує реальне зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) у 2023 році на 3%, тоді як раніше очікувала його зниження на 0,5%.