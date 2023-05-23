Інвестиційна компанія Dragon Capital, одна з провідних на українському ринку, прогнозує реальне зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) у 2023 році на 3%, тоді як раніше очікувала його зниження на 0,5%. Про це передає «Інтерфакс-Україна».
Dragon Capital покращила прогноз зростання ВВП України цьогоріч до 3%
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Зростання ВВП
«Ми вже покращили наш прогноз: ми очікуємо на зростання ВВП на 3% цього року», — сказав засновник і голова компанії Томаш Фіала.
За словами Фіали, вже з середини лютого припинилися відключення електроенергії, і економічні результати в останні місяці кращі, ніж очікувалося.
«І ми сподіваємося, що економіка зросте, можливо навіть більше ніж на 3%», — додав Фіала.
Читайте: Мінекономіки погіршило прогноз зростання ВВП України у 2023 році
У Dragon Capital уточнили, що за курсом та інфляцією прогнози також незабаром буде оновлено.
Фіала зазначив, що номінальний ВВП України в доларах впав у 2022 році до $160 млрд із $200 млрд у 2021 році.
«Це найкращий показник за останні 10 років, більше було тільки у 2021 році: у 2020 році ВВП було $157 млрд, а у 2022 — $160 млрд», — сказав глава Dragon Capital.
Конференція «Invest Talk Summit» Дізнайтеся, як заробити на інвестиціях у 2023−2024 роках! Подробиці на сайті.
Промокод знижку 10%: minfin10.
🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.
💛💙 Ваші відповіді допоможуть нам стати кращими, приділяти більше уваги темам, які вам цікаві.
🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання .
Коментарі