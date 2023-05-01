За минулий тиждень у межах держпрограми «Доступні кредити 5−7−9%» видано 899 пільгових кредитів на загальну суму 3,1 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
«Доступні кредити 5-7-9%»: Банки видали вже 104 мільярди
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Скільки видано кредитів
Загалом із моменту старту програми суб'єкти підприємництва отримали від уповноважених банків 60 756 кредитів на загальну суму 193,68 млрд грн, з яких 40 114 — від банків державного сектору економіки на загальну суму 82,75 млрд грн.
За період дії воєнного стану в Україні у межах держпрограми укладено 25 934 кредитних договори на загальну суму 104,06 млрд грн.
Із них 2,06 млрд грн — на інвестиційні цілі; 7,19 млрд грн — як антикризові кредити; 4,33 млрд грн — як рефінансування попередньо отриманих кредитів, 29,11 млрд грн — кредити для сільськогосподарських товаровиробників та ще 56,47 млрд грн — на антивоєнні цілі.
Зазначається, що програму реалізує Фонд розвитку підприємництва (ФРП). Єдиним учасником ФРП є уряд в особі Міністерства фінансів, що координує усі аспекти діяльності Фонду.
На сьогодні за Державною програмою «Доступні кредити 5−7−9%» ФРП уклав угоди про співробітництво з 45 банками.
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