«Доступні кредити 5-7-9%»: Банки видали вже 104 мільярди

За минулий тиждень у межах держпрограми «Доступні кредити 5−7−9%» видано 899 пільгових кредитів на загальну суму 3,1 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

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Скільки видано кредитів

Загалом із моменту старту програми суб'єкти підприємництва отримали від уповноважених банків 60 756 кредитів на загальну суму 193,68 млрд грн, з яких 40 114 — від банків державного сектору економіки на загальну суму 82,75 млрд грн.

За період дії воєнного стану в Україні у межах держпрограми укладено 25 934 кредитних договори на загальну суму 104,06 млрд грн.

Із них 2,06 млрд грн — на інвестиційні цілі; 7,19 млрд грн — як антикризові кредити; 4,33 млрд грн — як рефінансування попередньо отриманих кредитів, 29,11 млрд грн — кредити для сільськогосподарських товаровиробників та ще 56,47 млрд грн — на антивоєнні цілі.

Зазначається, що програму реалізує Фонд розвитку підприємництва (ФРП). Єдиним учасником ФРП є уряд в особі Міністерства фінансів, що координує усі аспекти діяльності Фонду.

На сьогодні за Державною програмою «Доступні кредити 5−7−9%» ФРП уклав угоди про співробітництво з 45 банками.

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