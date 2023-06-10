Нацбанк значно зменшив продаж валюти на міжбанку

Національний банк протягом тижня, з 5 по 9 червня, купив на міжбанківському валютному ринку $15,05 млн і продав $292,69 млн. Негативне сальдо становило $277,64 млн проти $457,02 млн минулого тижня. Про це свідчать дані регулятора.

►Читайте телеграм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини

Таким чином Нацбанк зменшив продаж валюти в порівнянні з минулим тижнем на $179,38 млн.

З початку року НБУ на міжбанку:

купив $146,04 млн;

продав $11 040,32 млн.

Негативне сальдо інтервенцій становило $10 894,28 млн.

Читайте також: Міжнародні резерви України зросли до рекордної позначки з серпня 2011 року. Головні чинники росту