Національний банк протягом тижня, з 5 по 9 червня, купив на міжбанківському валютному ринку $15,05 млн і продав $292,69 млн. Негативне сальдо становило $277,64 млн проти $457,02 млн минулого тижня. Про це свідчать дані регулятора.
Нацбанк значно зменшив продаж валюти на міжбанку
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Таким чином Нацбанк зменшив продаж валюти в порівнянні з минулим тижнем на $179,38 млн.
З початку року НБУ на міжбанку:
- купив $146,04 млн;
- продав $11 040,32 млн.
Негативне сальдо інтервенцій становило $10 894,28 млн.
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Джерело: Мінфін
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