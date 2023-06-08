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8 червня 2023, 15:22 Читать на русском

Binance.US видалить 10 торгових пар і призупинить позабіржову торгівлю

8 червня о 19:00 (за київським часом) американський підрозділ криптобіржі Binance видалить 10 торгових пар у зв'язці з біткоіном та BUSD із розділу розширеної торгівлі. Про це пише Forklog.

8 червня о 19:00 (за київським часом) американський підрозділ криптобіржі Binance видалить 10 торгових пар у зв'язці з біткоіном та BUSD із розділу розширеної торгівлі.
Фото: noworries.news

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Які пари видалять

До списку увійшли: ATOM/BTC, BCH/BTC, DOT/BTC, LRC/BTC, MANA/BTC, UNI/BTC, VET/BTC, XTZ/BTC, HBAR/BUSD та ONE/BUSD.

Платформа планувала видалити кілька торгових пар з USDT, однак, «дотримуючись відгуків спільнот», скасувала рішення.

Binance.US також оголосила про зупинення порталу позабіржової торгівлі. Компанія повідомить користувачів про точну дату відключення «найближчими тижнями та місяцями».

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Нагадаємо

5 червня Комісія з цінних паперів та бірж США (SEC) подала до суду на Binance та її CEO Чанпен Чжао. Регулятор висунув 13 звинувачень, зокрема про продаж незареєстрованих цінних паперів.

Пізніше з'явилися повідомлення, що претензії відомства аналогічні звинуваченням, висунутим відомством проти потерпілої крах криптобіржі FTX та її дочірньої фірми Alameda Research.

SEC зажадала у суду заморожування активів Binance.US. Представники компанії назвали дії регулятора «необґрунтованими».

Джерело: Мінфін
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