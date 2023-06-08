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8 червня 2023, 14:50 Читать на русском

Укренерго: Через підтоплення відключено близько 20 тисяч споживачів у Херсоні й області

ГЕС, розташовані на Дніпрі вище Каховської ГЕС, знижують потужність виробництва для обмеження надходження води у Каховське водосховище, щоб зменшити затоплення. Через підтоплення відключено близько 20 тисяч споживачів у Херсоні та області. Про це заявили в Укренерго.

ГЕС, розташовані на Дніпрі вище Каховської ГЕС, знижують потужність виробництва для обмеження надходження води у Каховське водосховище, щоб зменшити затоплення.
Фото: bbc.com

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Що з електроенергією

У держкомпанії також підкреслили, що 7 червня з 20:00 до 23:00 через недостатність загальної потужності українських електростанцій для покриття вечірнього піку споживання енергосистема України брала аварійну допомогу від енергосистеми Румунії.

«Імпорт та експорт у ці години був відсутній. Нагадуємо, аварійна допомога не є комерційним імпортом. Це ситуативний захід екстреного реагування для балансування енергосистеми. Україна може використовувати аварійну допомогу від сусідніх країн завдяки синхронній роботі енергосистеми України з європейською енергосистемою ENTSO-E», — пояснили в Укренерго.

Читайте: Підрив Каховської ГЕС: Латвія надає Україні 200 мільйонів євро допомоги

При цьому наразі виробництва електроенергії достатньо для покриття потреб споживачів, але ситуація в енергосистемі лишається непростою.

Експорт електроенергії відсутній. Імпорт зі Словаччини передбачається лише з 14 до 19 години.

Читайте: Підрив Каховської ГЕС. В Укргідроенерго заявили, що станція не підлягає відновленню

Нагадаємо

6 червня російські окупанти здійснили підрив Каховської гідроелектростанції. Близько 16 тисяч людей на правобережжі Херсонщини перебувають у критичній зоні.

Джерело: Мінфін
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