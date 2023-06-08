Підрив Каховської ГЕС: Латвія надає Україні 200 мільйонів євро допомоги

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«У розмові з прем'єр-міністром Латвії Кріш'янісом Каріньшем я подякував за допомогу і спільну позицію — росія має понести відповідальність», — написав Шмигаль.

Латвія виділяє €200 тис. Україні для подолання наслідків підриву росією Каховської ГЕС. У розмові з ПМ @krisjaniskarins подякував за всебічну допомогу та спільну позицію — росія має понести відповідальність за всі скоєні злочини. Спільно з партнерами готуємо рішення та санкції. — Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) June 7, 2023

Він зазначив, що «разом із нашими партнерами готуємо рішення та санкції».

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Нагадаємо

6 червня російські окупанти здійснили підрив Каховської гідроелектростанції. Близько 16 тисяч людей на правобережжі Херсонщини перебувають у критичній зоні.