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8 червня 2023, 14:29 Читать на русском

Трейдер заробив $2,6 мільйона на акціях Coinbase

Менш як за пів години до того, як стало відомо, що американський регулятор подав до суду на криптобіржу Binance, один із трейдерів на ринку опціонів зробив ставку проти Coinbase Global Inc, яка могла принести йому мільйони доларів прибутку. Про це пише profinance з посиланням на Bloomberg.

Менш як за пів години до того, як стало відомо, що американський регулятор подав до суду на криптобіржу Binance, один із трейдерів на ринку опціонів зробив ставку проти Coinbase Global Inc, яка могла принести йому мільйони доларів прибутку.

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Ставка проти Coinbase

О 10:36 ранку в понеділок за нью-йоркським часом на ринку з'явився блок із 4806 пут-опціонів на акції Coinbase зі страйком $50 та терміном експірації у п'ятницю. Акції компанії тоді продавалися за $61.77. Приблизно через 24 хвилини Комісія з цінних паперів та бірж оголосила, що подає до суду на Binance Holdings Ltd, що викликало розпродаж по всій криптоіндустрії.

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Читайте: Слідом за Binance SEC подала до суду на криптобіржу Coinbase

До обіду в Нью-Йорку акції Coinbase впали майже на 12%, а опціони, куплені по 18 центів за штуку, продавалися вже за 1 долар — прибуток майже 460%, якщо продати на піку. І без того вигідна ставка стала ще більш прибутковою у вівторок після того, як SEC оголосила про позов проти самої Coinbase.

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Акції криптовалютної біржі впали на 21% на відкритті торгів, внаслідок чого вартість опціонів пут досягла $5,65 за штуку. Це означає, що трейдер міг менш ніж за добу перетворити інвестиції у розмірі $86 500 — суму, витрачену на купівлю опціонів, на прибуток у розмірі $2,6 млн.

Інсайдерська угода проти Coinbase відбулася лише через кілька днів після того, як таємничий трейдер зробив велику «бичачу» ставку на оператора газопроводів Equitrans Midstream Corp. Перед тим, як формулювання, що підтримує проєкт компанії, було включено до законопроєкту про стелю держборгу, що викликало питання про те, чи не відбувся витік даних.

Читайте також: SEC подала до суду на криптобіржу Binance та її голову

Джерело: Мінфін
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