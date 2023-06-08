Платіжний сервіс WayForPay отримав ліцензію НБУ

Платіжний сервіс WayForPay 8 червня, після понад місяць, отримав ліцензію від Національного банку. Про це повідомив заступник голови фінансового комітету Верховної Ради Ярослав Железняк.

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Зрада скасовується

«Так сталося, що я трохи тут побував у ролі „інвестняні“ і розбирався в ситуації. Радий повідомити, що ситуацію вирішено і компанія сьогодні отримала ліцензію», — зазначив парламентар.

Він зазначив конструктивну роботу, яку провів як Нацбанк, так само й платіжний сервіс.

«Тут точно зрада скасовується», — підсумував Железняк.

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Передісторія

Раніше «Мінфін» писав, що на початку травня український платіжний сервіс WayForPay призупинив прийом платежів. Це було пов’язано із затриманням розгляду документів на продовження ліцензії ТОВ «ФК «Вей фор пей» з боку НБУ. Через це банки-партнери призупинили роботу з сервісом до надання ліцензії.