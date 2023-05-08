Wayforpay починає приймати платежі. Ліцензію ще не оновили

8 травня 2023 року засновник та CEO Wayforpay Геннадій Васюков повідомив, що система відновлює прийом платежів через сторонні сервіси, пише AIN.UA.

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Оновлення ліцензії

Зараз сервіс все ще проходить переліцензування з боку НБУ. Термін видачі ліцензії невідомий, але відмови від регулятора теж не було.

Чинним клієнтам WayForPay запропонував тимчасово підключити LiqPay або сервіс «Райффайзен Банк Аваль» для прийому платежів. Для цього клієнту не потрібно робити інтеграцій, спеціалісти WayForPay зроблять це самі, потрібен буде активний мерчант у сервісі LiqPay або у «Райффайзен Банк Аваль».

Читайте: У сервісі WayForPay тимчасово не працюють платежі

Що буде працювати у WayForPay з таким альтернативним рішенням:

буде працювати прийом платежів через WayForPay;

можна переглядати статистику за платежами у кабінеті;

можна робити повернення, холдування, списання.

Для того, щоб знов відновити прийом платежів вказаним способом, потрібно звернутись у підтримку WayForPay. Компанія вже переключає на цей спосіб оплати клієнтів, які до неї звернулися.

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