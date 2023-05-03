У сервісі WayForPay тимчасово не працюють платежі

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

3 травня 2023, 12:27 Читать на русском

У сервісі WayForPay тимчасово не працюють платежі

Український платіжний сервіс WayForPay зараз тимчасово не приймає платежі. Це пов’язано із затриманням розгляду документів на продовження ліцензії ТОВ «ФК «Вей фор пей» з боку НБУ. Через це банки-партнери призупинили роботу з сервісом до надання ліцензії, повідомляє пресслужба WayForPay в Facebook.

Український платіжний сервіс WayForPay зараз тимчасово не приймає платежі.
Фото: facebook.com/wayforpay

Читайте телеграм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини

В компанії повідомляють, що наразі Нацбанк продовжує розгляд пакетів документів, поданих учасниками ринку до 1 травня 2023 року, в межах переліцензування.

WayForPay шукає варіанти, як відновити платежі.

«Компанія у повному обсязі виконує свої обов'язки по розрахункам з партнерами та клієнтами. Наразі більше ніж 35 000 онлайн підприємців та мільйони їх клієнтів залишились без змоги приймати платежі… Приносимо вибачення за ситуацію, що склалась. На жаль, компанія ніяк не може вплинути на затримку з боку НБУ та пришвидшити процес розгляду та видачі ліцензій», — йдеться в повідомленні.

В коментарі один з користувачів зазначив, що WayForPay могла б заздалегідь попередити про припинення прийому платежів. На що в компанії заявили, що не знали про це.

«На жаль, ми не знали що буде затримка з ліцензуванням від НБУ. Нас про це також не попереджали. Ми у перше стикаємось з ситуацією, що у період переліцензування банки призупиняють співпрацю. Усі документи було подано в зазначений строк. Але з боку НБУ ще відбувається процес переліцензування, на який на жаль ми ніяк не можемо вплинути», — повідомили в WayForPay.

Згідно з повідомленням на сайті регулятора, НБУ продовжує розгляд пакетів документів, поданих учасниками ринку до 1 травня 2023 року, в межах процесу переліцензування. Наразі на етапі розгляду перебуває 33 пакети документів, в тому числі й ТОВ «ФК «Вей фор пей».

Конференція «Invest Talk Summit» Дізнайтеся, як заробити на інвестиціях у 2023−2024 роках! Подробиці на сайті.

Промо-код на знижку 10%: minfin10.

🕵️ Ми створили невеличке опитування, щоб дізнатись більше про наших читачів.

💛💙Ваші відповіді допоможуть нам стати кращими, приділяти більше уваги темам, які вам цікаві.

🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає Анна Недогибченко и 8 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами