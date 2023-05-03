У сервісі WayForPay тимчасово не працюють платежі

Український платіжний сервіс WayForPay зараз тимчасово не приймає платежі. Це пов’язано із затриманням розгляду документів на продовження ліцензії ТОВ «ФК «Вей фор пей» з боку НБУ . Через це банки-партнери призупинили роботу з сервісом до надання ліцензії, повідомляє пресслужба WayForPay в Facebook .

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В компанії повідомляють, що наразі Нацбанк продовжує розгляд пакетів документів, поданих учасниками ринку до 1 травня 2023 року, в межах переліцензування.

WayForPay шукає варіанти, як відновити платежі.

«Компанія у повному обсязі виконує свої обов'язки по розрахункам з партнерами та клієнтами. Наразі більше ніж 35 000 онлайн підприємців та мільйони їх клієнтів залишились без змоги приймати платежі… Приносимо вибачення за ситуацію, що склалась. На жаль, компанія ніяк не може вплинути на затримку з боку НБУ та пришвидшити процес розгляду та видачі ліцензій», — йдеться в повідомленні.

В коментарі один з користувачів зазначив, що WayForPay могла б заздалегідь попередити про припинення прийому платежів. На що в компанії заявили, що не знали про це.

«На жаль, ми не знали що буде затримка з ліцензуванням від НБУ. Нас про це також не попереджали. Ми у перше стикаємось з ситуацією, що у період переліцензування банки призупиняють співпрацю. Усі документи було подано в зазначений строк. Але з боку НБУ ще відбувається процес переліцензування, на який на жаль ми ніяк не можемо вплинути», — повідомили в WayForPay.

Згідно з повідомленням на сайті регулятора, НБУ продовжує розгляд пакетів документів, поданих учасниками ринку до 1 травня 2023 року, в межах процесу переліцензування. Наразі на етапі розгляду перебуває 33 пакети документів, в тому числі й ТОВ «ФК «Вей фор пей».

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