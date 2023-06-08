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8 червня 2023, 11:58 Читать на русском

Український SkyUp наступного року запустить регулярні рейси в ЄС

Український лоукостер SkyUp збирається запустити регулярні рейси в Євросоюзі у 2024 році за допомогою своєї мальтійської дочки SkyUp MT. Про це заявив голова авіакомпанії Дмитро Сєроухов в інтерв'ю ЕП.

Український лоукостер SkyUp збирається запустити регулярні рейси в Євросоюзі у 2024 році за допомогою своєї мальтійської дочки SkyUp MT.
Фото: facebook.com/skyup.aero

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Що відомо

«До кінця літа 2023 року плануємо відкрити продажі на наступний літній сезон, це вже будуть регулярні рейси. Тобто влітку 2024 року ми почнемо оперування в ЄС», — заявив Сєроухов.

За його словами, зараз SkyUp працює над програмним забезпеченням, яке дозволить відкрити продаж квитків та мати зв’язок із усіма аеропортами для обміну інформацією.

Наразі SkyUp MT має у своєму флоті один літак. До кінця 2023 року авіакомпанія може взяти в лізинг до п’яти повітряних суден.

Читайте: Європейський підрозділ українського лоукостера SkyUp розпочав польоти

Український лоукостер почав працювати над створенням дочки у Євросоюзі ще минулого року. Європейський сертифікат, який вже отримано, спростить роботу авіакомпанії у Європі.

«Ти приходиш у банк відкрити рахунок, а тобі навіть двері не відчиняють, коли чують, що ти український бізнес. Ти місяцями можеш це робити. […] Європейський сертифікат для нас — це можливість бути повноцінно присутніми в європейському небі», — сказав Сєроухов.

Крім роботи в Європі, SkyUp розмірковує про одну країну за межами ЄС, але вона має свої особливості й авіакомпанії було б доречно мати там свій сертифікат

«Ми вже на шляху до отримання авторизації і почали цей процес кілька місяців тому. Очікуємо, що до осені отримаємо сертифікати і зможемо взимку надавати свої літаки у вет-ліз („мокрий лізинг“, — ред.) і для цієї частини світу», — додав керівник SkyUp.

Наразі флот українського SkyUp за офіційними даними авіакомпанії складається з 12 літаків Boeing 737.

Фактичний флот включає 10 авіалайнерів, оскільки два літаки заблоковані в аеропорту Хартума в Судані. Мальтійська SkyUp MT літає на одному Boeing 737, який отримала з парку материнської компанії.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що український лоукостер SkyUp отримав необхідні для виконання рейсів в ЄС сертифікати та ліцензії і зареєстрував свій офіс на Мальті.

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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youknow
youknow
8 червня 2023, 12:38
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