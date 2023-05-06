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6 травня 2023, 16:06 Читать на русском

Український лоукостер SkyUp виходить на ринок ЄС

Український лоукостер SkyUp отримав необхідні для виконання рейсів в ЄС сертифікати та ліцензії і зареєстрував свій офіс на Мальті, що в перспективі дозволить відкрити регулярні рейси з Європи. Про це повідомила пресслужба авіакомпанії.

Український лоукостер SkyUp отримав необхідні для виконання рейсів в ЄС сертифікати та ліцензії і зареєстрував свій офіс на Мальті, що в перспективі дозволить відкрити регулярні рейси з Європи.
Фото: facebook.com/skyup.aero

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SkyUp MT отримала сертифікат експлуатанта (AOC), сертифікат CAMO (Continuing airworthiness management organisation) та ліцензію на виконання рейсів (AOL). Крім того, компанія зареєструвала свій офіс на території Мальти, тобто держави-членкині ЄС.

Завдяки цьому авіаперевізник зможе виконувати контракти на умовах ветлізу (передачі літака в оренду іншій авіакомпанії разом з екіпажем, — ред.), а в перспективі — відкривати регулярні рейси з Європи.

«Отримання сертифіката AOC та ліцензії AOL — важливий етап повноцінного розгортання діяльності SkyUp MT у Європі. Про подальші кроки повідомимо згодом», — зазначили в компанії.

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Нова авіакомпанія вже зареєструвала перший літак. Ним став Boeing 737−800 2011 року випуску з комплектацією салону на 189 місць. У компанії кажуть, що раніше цей літак був частиною флоту SkyUp Airlines і має напис The Power of Freedom, який нанесли у рамках партнерства з фандрейзинговою платформою UNITED24.

До кінця 2023 року SkyUp MT планує отримати ще літаки, однак вони будуть не з флоту українського SkyUp, а надійдуть за новими контрактами.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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